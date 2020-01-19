ГИБДД готовит новые запреты

Владимирская область по итогам 2019 года едва уложилась в допустимые показатели аварийности, предусмотренные нацпроектом «Безопасные и качественные дороги». Несмотря на общее небольшое снижение аварийности — 3% по числу ДТП и 1% по числу погибших, — смертность на дорогах области по-прежнему высока. За минувший год на дорогах области зарегистрировано 2307 ДТП, в которых 260 человек погибло и 3056 получили ранения.

В 10-ти районах — Александровском, Вязниковском, Кольчугинском, Селивановском, Собинском, Камешковском, Киржачском, Петушинском, Судогодском, Юрьев-Польском — произошел даже рост аварийности. Только в 6 оставшихся районах ДТП произошло меньше, чем годом ранее. К примеру, в Вязниковском районе предельный показатель по смертности превышен почти вдвое.

В 2020-ом за счет программных мероприятий по повышению безопасности смертность должна снизиться ощутимее.

Александр Новиков, начальник управления ГИБДД МВД России по Владимирской области:

Несмотря на то, что область выполнила прогнозный показатель по национальному проекту, есть территории, которые не справились с задачей.

Динамика аварийности тревожит нас. Мы сегодня говорили с начальниками районных отделов.

Надо предметно подходить к каждому очагу аварийности.

Принимать меры, может быть, которые даже кажутся фантастическими. Например, запрет на обгон на прямых участках дорог.

Для пешеходов, чтобы не лезли через ограждение между потоками транспорта, поставить дополнительные экраны с сетками, чтобы перелезть нельзя.

Чтобы не возникало таких ситуации, которые могут повлечь гибель граждан.

На местах проведут ревизию всех мест концентрации ДТП и составят план мероприятий для устранения опасных участков. Это касается и пешеходных переходов. В 2019 году произошло 206 наездов на пешеходов на «зебре». Десять человек погибло.

По данным ГИБДД, на территории области эксплуатируется 2320 пешеходных переходов. Недостатки обнаружены на 853 переходах. Это отсутствие освещения, разметки, дублирующих знаков над проезжей частью. По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» регион получил сотни миллионов рублей, которые должны направить не только на ремонт дорог, но и на обустройство дорожной сети. Речь, прежде всего, идет о замене разметки с краски на термопластик, установке дополнительных барьерных ограждений как для пешеходов, так и для водителей.

Как «Призыв» сообщал ранее, в эти выходные ГИБДД проводит рейды по выявлению пьяных водителей. Машины тормозят не только на постах и выездах из городов, но и на перекрестках и поворотах.

Анна Тумановская

Фото и видео «Призыв»