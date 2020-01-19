Где слушать бесплатно аудиокниги: личный опыт

Опробовала я в прошлом году и новинку – аудиобиблиотеку Storytel. Каждому новому подписчику они предлагают бесплатный тест-драйв в течение 14 дней. Из плюсов отметила бы большую подборку книг на английском языке, так как это детище шведской компании. Весьма интересен в приложении формат эксклюзивных аудиосериалов. Эти произведения вы больше нигде не услышите, так как и писатель, и чтец создают авторский продукт именно для данного сервиса. Например, весьма атмосферную антиутопию «Пост» культового писателя Дмитрия Глуховского вы можете послушать только в Storytel.

Месячная подписка стоит от 549 до 899 рублей в зависимости от количества аккаунтов, зарегистрированных одновременно в приложении. Но аудиокнига читается в среднем от 10 до 15 часов, в месяц я слушаю 5-6 изданий. Согласитесь, выходит ненамного дешевле, если бы я их просто покупала.