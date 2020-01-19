Где слушать бесплатно аудиокниги: личный опыт

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Вариантов много, но лучший - один
Десять лет назад я открыла для себя аудиокниги, и год от года они все глубже проникают в мою жизнь. Я слушаю их по дороге с работы и на работу, на беговой дорожке и велотренажере, во время уборки квартиры и перед сном. Именно благодаря мастерству чтецов я смогла познакомиться со многими классическими произведениями, которые долго не могла осилить в бумажном варианте. Но всегда возникал вопрос: где скачать аудиокнигу, и желательно подешевле, а еще лучше – бесплатно и сразу на мобильный телефон? Эта проблема особенно обострилась после закрытия торрентов – сайтов для обмена файлами между пользователями. Пришлось как-то приспосабливаться, я опробовала множество мобильных приложений, но совершенно неожиданно необходимая мне помощь пришла со стороны областной научной библиотеки.
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Бесплатные и бесполезные
Сервисы App Store (для iPhone) и Play Market (для Android) предлагают множество приложений для якобы бесплатного прослушивания аудиокниг. Я попользовалась десятком из них и осталась весьма разочарованной. Во-первых, довольно ограниченный ассортимент, во-вторых, каждая часть книги начинается рекламой, ведь созданы эти приложения не только для нашего удовольствия, но и в качестве средства заработка. В-третьих, они очень зависимы от мобильного Интернета, и комфортное прослушивание аудиокниг возможно только при наличии качественного вайфая. Помучавшись несколько месяцев, я вынуждена была обратить внимание на платные сервисы.
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Универсальный My book
Несколько лет назад я поддалась на рекламную акцию и скачала приложение My book. Поначалу эта была библиотека только электронных книг. Стандартная подписка на месяц стоила 199 руб., премиум – 449 руб. (новинки и бизнес-литература). Сервис мне очень понравился: огромная база (около 300 000 книг), электронные версии выходят одновременно с бумажными новинками, снижение цены во время разнообразных акций, регулярные читательские челленджи, за участие в которых дарили месяцы бесплатной подписки, постоянная подборка бесплатных книг. Около года назад в приложении появились и аудиокниги. Сейчас их около 40 тысяч экземпляров, но доступны они только по премиум-подписке, которая выросла с нового года до 549 рублей в месяц. А акций и челленджей почти не стало.
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Эксклюзивный Storytel
Опробовала я в прошлом году и новинку – аудиобиблиотеку Storytel. Каждому новому подписчику они предлагают бесплатный тест-драйв в течение 14 дней. Из плюсов отметила бы большую подборку книг на английском языке, так как это детище шведской компании. Весьма интересен в приложении формат эксклюзивных аудиосериалов. Эти произведения вы больше нигде не услышите, так как и писатель, и чтец создают авторский продукт именно для данного сервиса. Например, весьма атмосферную антиутопию «Пост» культового писателя Дмитрия Глуховского вы можете послушать только в Storytel.
Месячная подписка стоит от 549 до 899 рублей в зависимости от количества аккаунтов, зарегистрированных одновременно в приложении. Но аудиокнига читается в среднем от 10 до 15 часов, в месяц я слушаю 5-6 изданий. Согласитесь, выходит ненамного дешевле, если бы я их просто покупала.
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ЛитРес через областную библиотеку
Оптимальный вариант пользования аудиокнигами предлагает областная научная библиотека. Она осуществляет бесплатный доступ к выбранному вами произведению в самой большой и известной российской библиотеке ЛитРес. Любые аудиокниги выдаются в один клик, они загружаются на мобильное устройство пользователя и доступны офлайн.
Если вы являетесь читателем этой библиотеки, то вам нужно просто запросить доступ к ЛитРес, заполнив форму на сайте библиотеки. После получения на указанную вами электронную почту логина и пароля зайдите в электронную библиотеку ЛитРес через мобильное приложение «Слушай аудиокниги онлайн». Выберите книгу и закажите ее у библиотекаря, нажав кнопку «Запросить». Доступ обычно предоставляется в течение суток, кнопка «Запросить» меняется на «Загрузить». Нажав ее, вы можете начать прослушивание книги. Загрузка ее начнется автоматически, и пользоваться аудиокнигой можно будет в любое время и в любом месте, независимо от доступности Интернета.
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Важные вопросы
Доступ к выбранным аудиокнигам дается на 14 дней. На странице книги в мобильном приложении написано, до какой даты вы ею можете пользоваться. Если вы не успели дослушать книгу – закажите ее повторно после того, как истечет срок пользования. Досрочно сдать аудиокнигу нельзя, она исчезнет из списка ваших книг автоматически. За один раз можно взять 3-4 издания. Поверьте, на две недели этого вам вполне хватит. Выбор поистине безграничен. В ЛитРесе первыми появляются все выходящие в свет аудиоиздания на русском языке. Многие аудиокниги выходят одновременно с бумажными и электронными новинками. Есть и подборка бесплатных записей.
Если вы еще не стали читателем Владимирской областной научной библиотеки и у вас нет читательского билета, возьмите паспорт и приходите по адресу: ул. Дзержинского, 3, с 10 до 20 часов в будние дни, кроме пятницы, и с 10 до 18 часов в выходные. Запись производится бесплатно в секторе контроля.
Опробовала на себе Татьяна Лысова
Заглавное фото: https://vokrugsveta.ua
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