«Газель» сбила женщину после столкновения с легковушкой

Во Владимире 45-летняя женщина-пешеход пострадала в ДТП с участием грузовика. Женщина шла вдоль проезжей части в тот момент, когда на дороге столкнулись ГАЗ-3302 и «Lada Granta». От удара грузовую «ГАЗель» развернуло и выбросило на тротуар, где та задела пострадавшую. С места аварии женщину доставили в больницу.

Инцидент произошел накануне около 7 часов вечера на Большой Нижегородской.

— В результате ДТП пострадала женщина 1975 года рождения. С закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, ушибами плеча и голени пострадавшая была госпитализирована, — пояснили «Призыву» в пресс-службе регионального управления МВД.

По информации правоохранительных органов, грузовой автомобиль, за рулем которого находился 44-летний водитель, при повороте налево не предоставил преимущество движения «Lada Granta», которой управлял молодой человек. Столкновения избежать не удалось. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Момент ДТП попал на видео.





Ранее «Призыв» сообщал, что правоохранительные органы разыскивают очевидцев смертельной аварии, унёсшей жизнь беременной женщины, которая попала под колёса автобуса.

Полина Тарбеева

Фото Ильи Абрамова

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