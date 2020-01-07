Гадания на Святки: верить или нет?

Начинается время святочных гаданий. На Руси они были неотъемлемой частью быта и очень древней языческой традицией. Гадали обычно с Рождественского сочельника (вечером 6 января) и до самого Крещения ( 19 января). В старину считали, что именно в это время границы между реальным и мистическим миром стираются, и можно приоткрыть завесу тайны, узнав свое будущее. Девушки на Святках гадали о суженом, а семейные – о будущем урожае и достатке. И проводили такие гадания только темными вечерами или ночами. Чтобы не мешать дневной работе и придать таинство самому обряду.

Какие самые популярные народные гадания дошли до наших дней? Как работают настоящие гадалки? Что по этому поводу думают психологи? Мы решили разобраться в этих вопросах и инкогнито посетить одну из владимирских гадалок. Сами понимаете, огласки они не любят. Но обо всем по порядку.

«Раз в крещенский вечерок…»

Конечно, в святочный период популярны домашние гадания. До наших дней их дошло великое множество: гадание на воске, воде, кофейной гуще, ответ на вопрос с помощью книги, гадание при помощи зеркал, сапожка и многие другие. Попробовать можно, но не стоит относиться к такому способу познания действительности слишком серьезно, кто знает, что там, в зеркалах, пригрезится…

Гадания на воде

На стол стелили белое полотенце. На него клали небольшое зеркальце. Поверх ставили прозрачный стакан с водой, в который опускали колечко. Ну а потом просто пристально всматривайтесь в воду в надежде увидеть там суженого (если для вас это, конечно, еще актуально).

Гадание на воске

В темной комнате в холодную воду топили свечу. Внутри сосуда с водой (чаша, блюдо, стакан) воск должен был застыть. По образовавшейся фигуре предсказывали, что ждет гадающих в новом году. Например, фигурка цветка – к женитьбе или замужеству, зверь — к недругу, полосы — к долгой дороге и так далее. Подробно узнать, что означает та или иная фигура, можно на множестве сайтов в Интернете.

Прием у гадалки

Я решила пойти дальше домашних гаданий, изучила владимирские форумы, где зарегистрированы местные гадалки, которые предлагают свои услуги за вознаграждение. Также здесь оставляют свои отзывы клиенты предсказательниц. В основном, конечно, это женщины. Уж такие мы эмоциональные и любопытные натуры!

Изучив отзывы девушек, я решила отправиться на «прием» лично — к одной из популярных на форуме гадалок. О ней было много положительных отзывов. Анна записала меня достаточно быстро. Через час я уже была на месте. Принимает она, как и большинство гадалок, у себя дома. Живет в частном секторе, в стареньком доме. Захожу, меня провожают в одну из комнат. Никакой таинственной атмосферы, магических предметов и прочего антуража здесь нет. Гадалка сразу начинает что-то говорить про имеющиеся у меня болезни (кстати, многое угадала), о проблемах со здоровьем у родственников и прочее. Это, видимо, психологическая подготовка к сеансу. Садимся, Анна раскладывает карты Таро, начинает их трактовать. Что у меня в настоящем, какие события происходят, друзья, работа, личная жизнь. После спрашивает, что именно я хочу узнать? И раскладывает карты на будущее. Говорит быстро, сумбурно. В целом не очень понятно, что имеется в виду. И постоянно спрашивает: «Есть еще вопросы?» В таком прессинге немного теряешься, уже на третий раз я ответила отрицательно. Захотелось закончить всю эту историю с вторжением в свое личное пространство чужого человека.

Быть может, в ее рассказе и были совпадения с моей жизнью. Иногда она говорила совсем не относящиеся ко мне вещи, иногда попадала настолько в точку, что становилось немного не по себе. Но мне думается, что это случайности. Я не склонна относиться к гаданиям серьезно. Лучше воспринимать это как развлечение. И только.

Стоимость услуг разная и условная. Определенной таксы нет, просто кладешь на стол (в руки гадалки не берут деньги) столько, сколько считаешь нужным. Я положила 200 рублей. Видимо, этого было достаточно.

Мнение психолога

Так что же такое гадание? Есть разные мнения на этот счет. Одни считают, что этим заниматься нельзя, так как неосторожное слово, сказанное гадалкой, может поставить негативную программу человеку на всю жизнь. Отсюда страшные легенды про мистические цыганские предсказания. Другие говорят, что карты – это лишь еще один способ познания жизни, который вполне можно использовать для получения важной информации.

Трансперсональный психолог, преподаватель йоги, руководитель центра йоги и психологической помощи «Клуб Целый мир» Любовь Ярко поделилась своей точкой зрения:

«Чаще всего к гаданиям прибегают люди, которые оказались в тяжелом положении. Поэтому готовы поверить любому предсказателю, отдать кучу денег, лишь бы спасти свою ситуацию. Но это в корне неправильное поведение.

Действительно, существуют честные гадалки, которые могут рассказать вам о будущем, но это редкий дар, их очень мало. Чаще всего попадаются обычные шарлатаны, которые «разводят» людей на деньги. Всяческими способами стараются вытрясти побольше. Например, пугают и говорят, что на вас порча, венец безбрачия, что какой-то родственник скоро умрет.

Надо понимать, что гадание — это один из методов разбора вашей проблемы. Я, например, использую карты Таро в своей психологической деятельности. Однако не называю это гаданием. Я называю это консультированием с помощью карт. Таро — древний инструмент познания мира и себя. Там зашифрованы законы мироздания.

Я делаю два расклада. Первый расклад показывает ситуацию такой, какая она есть. Расшифровывая символ, я помогаю людям разобраться в стратегиях и действиях. Второй расклад помогает увидеть, как изменить ситуацию в лучшую сторону, направляет человека к правильным ценностям. Но человек сам должен совершать поступки для изменения ситуации, потому что сам по себе расклад — это только один из возможных вариантов будущего».

Гадать или не гадать? Выбор за вами, но в любом случае нужно помнить, что ответственность за свою жизнь человек несет сам. И только он способен принять те или иные решения, которые изменят ситуацию к лучшему.

Юлия Митина

Заглавное фото: vesti-ukr.com