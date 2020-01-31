Фельдшеры отказываются выезжать на вызов в одиночку

После нападения мужчины на девушек-фельдшеров, произошедшего 28 января, сотрудники «скорой помощи» Владимира отказываются ездить на вызовы в одиночку. Об этом они уведомили своё руководство — главного врача станции Сергея Кулибабу. Медики предупредили также, что не будут выезжать в машине скорой помощи с неисправной светозвуковой сигнализацией. «У всех семьи, дети. Рисковать жизнью мы не будем», — говорят медики.

Во время вызова к больному ребёнку на сотрудников службы «03» набросился пьяный мужчина с молотком.

По словам фельдшеров, им просто необходимо иметь с собой рации, чтобы в случае ЧП можно было связаться с диспетчерами. Но, самое главное, бригады должны состоять не из одного человека, а, как минимум, из двух, особенно в вечернее и ночное время. Нужны и средства самообороны. На сегодняшний момент в документах, регламентирующих работу службы скорой помощи, нет статьи об обязательном оснащении медиков средствами самообороны — например, электрошокерами, сообщили «Призыву» в облздраве. Рации им тоже не положены. Так что надеяться можно только на себя.

Валерий Саржин, заместитель начальника УМВД по Владимирской области:

рамках законодательства дозволено использовать физическую силу, если она применена правильно и законно, в рамках самообороны.

Право любого человека — защищать себя.

Несколько лет назад в Госдуму РФ вносился законопроект, ужесточающий ответственность за нападения на сотрудников «скорой помощи». Медиков планировалось наделить статусом «специального субъекта», каким обладают, скажем, сотрудники правоохранительных органов. Но инициатива до сих пор не одобрена.

— Буквально перед Новым годом, когда я работала в одиночку, попала на вызов с задержкой в 2-2,5 часа. Все начиналось хорошо, мужчина (легкий запах алкоголя чувствовался) спокойно встретил, проводил до квартиры. Потом оказалось, что вызов — к его супруге. И тут началось. Осмотреть пациентку не дают, отталкивают, требуют везти в больницу (куда именно госпитализировать пациента, можно определить только после осмотра), — рассказала свою неприятную историю фельдшер Василиса Коновалова. — Когда я попыталась сообщить диспетчеру о ситуации, вышел из соседней комнаты еще один мужчина, пьяный. Стали угрожать: «Если ты не увезёшь в «Красный Крест», никто тебя больше не увидит». Пришлось везти пациентку без осмотра и диагностических мероприятий в БСП. А там уже вместе с хирургами выяснять, в чем дело.

В полиции заявляют, что резонансных нападений на врачей – таких, какой произошёл 28 января, — в прошлом году не было. Ранее «Призыв» сообщал, что агрессивному мужчине, напавшему на девушек-фельдшеров грозит уголовное наказание.

Татьяна Данилова

Фото и видео «Призыва»