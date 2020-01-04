Евгений Дурнев возглавил стадион «Торпедо»

Евгений Дурнев покидает владимирское «Торпедо», чтобы возглавить одноименный спортивный комплекс. Легендарного игрока черно-белых уже представили новому коллективу. В руководстве футбольного клуба надеются, что новый директор СК наладит взаимоотношения с главной командой Владимира на взаимовыгодных условиях. По нашей информации в первые дни нового года новому директору стадиона и руководителям «Торпедо» уже удалось провести несколько деловых встреч.

— Мы надеемся, что теперь взаимоотношения между командой и руководством стадиона будет легче выстраивать. У нас один учредитель, и раньше нам приходилось все время его дергать, потому что было много проблем, мы не могли договориться. Сейчас, думаю, таких неудобств не будет, — пояснил «Призыву» директор «Торпедо- Владимир» Александр Акимов. — Это не значит, что «Торпедо» станет хозяином на стадионе. У всех свои интересы. Но будет легче найти точки соприкосновения.

Кто заменит Евгения Дурнева в футбольном клубе, пока неясно.

Не исключено, что на первоначальном этапе бывшему игроку черно-белых предстоит каким-то образом совмещать пост руководителя стадиона и заместителя директора ФК, говорит Александр Акимов. По крайней мере, с точки зрения курирования молодежных составов. На то, чтобы найти Евгению Дурневу замену, может потребоваться время.

Что касается предыдущего руководителя спортивного комплекса «Торпедо», то он был уволен с поста директора в ноябре прошлого года с формулировкой «в связи с неисполнением служебных обязанностей без уважительных причин». Инициатором расторжения контракта стал департамент по физической культуре и спорту. Новому директору предстоит начать масштабную реконструкцию стадиона. Она стартует уже в следующем году и продлится несколько лет. Ранее «Призыв» сообщал подробности преображения главного спортивного комплекса Владимира.

Полина Тарбеева

Фото «Призыва»