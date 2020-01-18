ЭКО подарило владимирским семьям 202 ребёнка

В прошлом году в родильных домах Владимирской области после процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) роды были приняты 184 раза. На свет появились 202 ребенка. Такие данные приводит региональный департамент здравоохранения. В текущем году запланировано направить на ЭКО 900 женщин. Процедура ЭКО вошла в систему обязательного медицинского страхования в 2013 году. ЭКО проводят в клиниках Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Ярославля и Иванова, а с 2015 года – и во владимирских клиниках. Сейчас большинство процедур ЭКО выполняется на территории Владимирской области.

В этом году процедуру ЭКО пройдут 900 женщин

С прошлого года в систему ОМС также вошла подсадка криоконсервированных эмбрионов при проведении процедуры ЭКО (криопротокол ЭКО). Криопротокол повышает эффективность экстракорпорального оплодотворения, уменьшает медикаментозную нагрузку на организм женщины, а также избавляет от проведения дополнительных пункций фолликулов из яичника, поясняют в облздраве.

Ознакомиться с порядком направления на ЭКО и криопротокол, а также другой важной информацией на тему вспомогательных репродуктивных технологий можно здесь.

Ранее «Призыв» сообщал, что 79 женщин Владимирской области уже претендуют на материнский капитал за первенца. Все они впервые испытали радость материнства после Нового года. Теперь им полагается сертификат на 466 617 рублей.

Ольга Ефремова

Фото: mgorskikh