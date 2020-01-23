Единственный пульмонолог покинул первую детскую поликлинику

Из первой детской поликлиники областного центра ушел единственный пульмонолог. Елена Андрианова, которая проработала здесь многие годы, 31 декабря написала заявление по собственному желанию. Сейчас главный врач медучреждения находится в поиске специалиста на освободившееся место. Поликлиника обслуживает более 30 тысяч человек детского населения. У многих пациентов – хронические бронхолегочные заболевания. При этом, как сообщили «Призыву» в департаменте здравоохранения Владимирской области, сейчас на весь регион осталось лишь 4 детских пульмонолога. Двое работают в ОДКБ. По одному есть в Муроме и Гусь-Хрустальном.

Все остальные врачи бюджетным предпочли частные клиники.

— Человек уволился по собственному желанию в частную медицину, подав заявление в конце декабря, — говорит Татьяна Максимова, главный врач детской городской поликлиники № 1 г.Владимира. – И мы сразу начали искать ей замену, соискателей. Опубликовали на сайте вакансию. Начали звонить пульмонологи. Но у них свои требования, у нас свои. Мы надеемся, что в скором времени у нас появится в штате этот специалист.

Размер заработной платы нового пульмонолога будет зависеть от нагрузки, говорят в поликлинике. Но деньгами его точно не обидят. Узкие специалисты получают порядка 100 тысяч рублей. Но объемы работы колоссальные, предупреждает Татьяна Максимова, видимо, поэтому прежний пульмонолог и не выдержала. В течение 8-часового дня они принимают по сотне пациентов.

Приезжим оплачивают жильё, молодым кадрам выдают «подъемные». Детей сотрудников поликлиники без очереди устраивают в дошкольные учреждения. И даже помогают с трудоустройством мужей или жён. Но даже при таких условиях многие врачи не выдерживают графика и уходят в частную практику. Набега специалистов нет, констатирует руководство поликлиники.

Сейчас Татьяна Максимова заключает договор с ОДКБ на 0,25 ставки. Здесь пульмонологи будут осматривать детей из первой поликлиники и консультировать их родителей. Но само лечение проводит участковый педиатр, подчеркивает главврач, пульмонологи могут лишь его корригировать. Поэтому все дети, стоящие на учете, сейчас находятся на диспансерном наблюдении участкового педиатра.

— И если участковый врач решит, что этого ребенка должен проконсультировать пульмонолог, на этот случай мы и заключаем договор с детской областной больницей. Не сам пациент будет записываться, а по системе «врач-врач», — подчеркивает Татьяна Максимова.

За пульмонологом, по словам главврача, готовится уйти ещё и кардиолог, специалист с большим стажем. Говорит, что здоровье уже не позволяет работать в прежнем режиме. Поэтому сейчас на столе у главного врача лежит стопка резюме, и каждый день она лично обзванивает всех соискателей.

Ранее «Призыв» сообщал, что в Александровской ЦРБ уволился главный врач.

Татьяна Данилова

Фото «Призыва»