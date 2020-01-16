Двое пенсионеров погибли в ДТП на Южном обходе

73-летний водитель и 70-летний пассажир «Renault Logan» погибли в ДТП на федеральной трассе на Южном обходе. По предварительной информации пресс-службы УМВД по Владимирской области, легковушка при обгоне попутного автомобиля выехала на встречную полосу, где врезалась в грузовик «Hyunda». Двое пожилых людей в в легковушке погибли на месте аварии, в грузовике никто не пострадал.

На момент аварии на улице было светло и пасмурно, дорога была мокрой, но не скользкой. Очевидные дорожные или погодные условия не ухудшали видимость для водителя. Обстоятельства ДТП уточняются, проводится проверка.

Как «Призыв» сообщал ранее, сегодня на дамбе в ДТП погиб мужчина. Ему стало плохо за рулем.

Анна Тумановская

Фото и видео предоставлены пресс-службой УМВД по Владимирской области