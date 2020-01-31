Двадцать тысяч человек уехали из Владимирской области

Территорию Владимирской области покинули почти двадцать тысяч человек. И это только за прошлый год. Из них восемнадцать с половиной тысяч поменяли 33-й регион на другие уголки России. Таковы официальные данные Владимирстата. Многие уехавшие из Владимира перебрались в Москву и Нижний Новгород. Традиционно эти мегаполисы притягивают людей, которые едут в большие города учиться и работать.

— У меня в Москву поступила дочка. Я понимаю, что ей там будет очень трудно одной. Поэтому мы приняли решение продать нашу квартиру во Владимире. Пока мы снимаем жилье в Москве, — рассказала «Призыву» Ольга Матвеева. — Знаю, что сложности будут. Но я устроилась в небольшой магазинчик, работаю. Конечно, непривычно в 45 лет менять образ жизни, но если в столице больше перспектив, почему бы не попробовать.

20 тысяч человек уехали из Владимирской области.

Нашлись владимирцы, которые изменили свою жизнь еще более радикально. Сразу тысяча человек не просто поменяли место жительство внутри страны, а уехали за границу. И в большинстве случаев речь идет о молодых и перспективных жителях региона. А значит, мы можем говорить об утечке мозгов.

— Я закончила московский вуз. Уже на третьем курсе меня начали приглашать в Норвегию работать по специальности. Я получила диплом и переехала, — рассказала «Призыву» жительница Владимира Марина. — Вместе со мной переехала семья. Муж тоже смог быстро найти работу. У нас с ним рабочая виза, потом хотим получить гражданство. Планов возвращаться во Владимир пока нет.

Несмотря на то, что из региона люди активно уезжают, за прошедший год в области наблюдается миграционный прирост. В регион приехали на две с половиной тысячи человек больше, чем уехали. Так, к нам перебрались 6589 жителей других стран. Большинство из них украинцы — почти две тысячи человек. Тысяча человека перебралась из Таджикистана, пятьсот — из Армении. В основном это трудовые мигранты.

15 тысяч 384 человека прибыли к нам на постоянное место жительство из других регионов страны. По данным статистики, многие пенсионеры предпочитают проводить во Владимирской области старость. Некоторые перебираются в наш регион к детям.

При этом областная администрация разрабатывает планы привлечения в регион новых жителей. Согласно амбициозным расчетам властей, к 2035 году численность населения Владимирской области может увеличиться на триста тысяч человек. Это с учетом детей, которые появятся на свет, и мигрантов.

— Надо мотивировать молодежь на рождение детей. Но это одно. Вторая наша экономическая задача — это создать людям условия для миграции из других регионов, чтобы к нам приезжали, — рассказал врио заместителя губернатора Владимирской области Максим Брусенцов. — До 2035-го есть план увеличить численность жителей области на 300 тысяч человек. Это самое главное. Но люди поедут к нам, когда будет комфортно, доходно, качественно и экологически чисто жить у нас.

На данный момент, согласно статистике, на территории области проживают 1 миллион 358 тысяч человек. Почти 80% из них обосновались в городах региона. И только 20% трудятся на селе. При этом смертность перевесила рождаемость почти в два раза. Девятнадцать с половиной тысяч против десяти с половиной тысяч человек. Естественная убыль населения региона — свыше девяти тысяч.

Ранее «Призыв» сообщал, что Владимирстат проводит опрос среди жителей региона на тему семейных доходов.

Полина Тарбеева

Фото «Призыва»