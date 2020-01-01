Два человека пострадали в предновогоднем ДТП

Авария с пострадавшими произошла накануне вечером во Владимире, на Большой Нижегородской, 77, в районе Химзавода. Водителя, застрявшего в покореженном автомобиле марки « Лада Приора», пришлось освобождать спасателям. Срезали крышу легковушки, чтобы достать пострадавшего. 36-летнего водителя сразу же увезли на «скорой» в больницу. Предположительно, он виновен в ДТП.

По предварительным данным пресс-службы УМВД по Владимирской области, водитель «Лада Приора» выехал на встречную полосу и врезался в «Nissan Qashqai». В результате ДТП еще пострадал водитель иномарки. 27-летнему молодому человеку оказана медпомощь на месте ДТП. На улице было темно, шёл небольшой снег. Пока неясно, почему водитель допустил выезд на встречную полосу. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее «Призыв» сообщал, что серьезное ДТП произошло в Александровском районе. Водитель чудом выжил.

Анна Тумановская

Фото: vk.com/overhearauto33