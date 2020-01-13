Два человека погибли на пожаре в деревянном доме

Пожар в деревне Арефино Камешковского района унес жизни двух человек. Их личности сейчас устанавливаются. Сообщение о пожаре в частном деревянном доме поступило накануне в 10.36. Так как возгорание было обнаружено поздно, к моменту приезда пожарных дом уже полыхал на всей площади.

— В 10.54 пожар был локализован на площади 90 кв. метров, в 11.09 ликвидировано открытое горение, — уточняет пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области.

Площадь пожара составила 90 кв. метров.

Рассматриваются две причины пожара – неосторожное обращение с огнём и неправильная эксплуатация отопительной печи. На месте происшествия работали 22 человека и 9 единиц техники.

Ранее «Призыв» сообщал, что пожар во Владимире оставил без крова две семьи.

Ольга Ефремова

Фото ГУ МЧС России по Владимирской области