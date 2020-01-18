Дублер Горького построят уже в 2020 году

Владимирская мэрия пообещала жителям достроить в этом году очередной перешеек, который соединит улицы Студенческую и Мира и тем самым разгрузит улицу Горького. Сейчас там тупиковая улица. Одна дорога ведет к новым жилым домам, другая — в частный сектор. Застройщики микрорайона многоэтажек начали прокладывать дорогу, но затормозили на уровне земляных работ. Вместе с тем мэрия обещала заасфальтировать проезд еще в прошлом году.

Андрей Шохин, глава администрации Владимира:

Они не успели в тот сезон сделать. Там было четыре застройщика. Провели ливневую канализацию. Обязательно сделаем в этом году.

Соединим улицу Горького с улицей Мира. Этот перешеек тоже поможет разгрузить город.

Чем больше улиц со сквозным движением, тем меньше пробок будет в городе Владимире.

Еще один дублер улицы Горького запланирован пока только на бумаге. Это масштабный проект дороги, которая пройдет между производственными предприятиями по Промышленному проезду с выездом на «Пекинку».

Как «Призыв» сообщал ранее, мэрия планирует начать строить важный перешеек в юго-западном районе. Соединят улицы Сперанского и Чапаева, чем разгрузят магистраль на Верхней Дуброве.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»