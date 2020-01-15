Дороги в Веризино стали чистить после обращения «Призыва»

Сразу после прямого эфира «Призыва» центр управления городскими дорогами включил «забытые» улицы микрорайона Веризино в план уборки. Без обращения в СМИ жителей малоэтажных домов и соседних многоэтажек по Новгородской не слышали. Ситуация в корне поменялась после того, как обозреватель «Призыва» и житель Веризино Дмитрий Петров в репортаже обратились к городским властям. На следующий же день на место прибыли сразу две машины ЦУГД. Посыпали проезжую часть пескосоляной смесью и убрали весь снег.

В прошлом году, как рассказывал «Призыву» Дмитрий Петров, на дорогах, ведущих к жилым домам, убиралась управляющая компания. Но это оказалось очень затратным делом. Работу спецтехники и водителей оплачивали за счет тарифа по содержанию и ремонту общего имущества.

К концу года образовалась недостача, которую пришлось возмещать собственникам жилья.

Совсем не справедливо, посчитали жители и в этом году стали звонить во все городские инстанции. Ведь дороги в Веризино-2 — это не придомовые территории, а такие же дороги, как и на Горького, или на Большой Московской. Там техника проходит по нескольку раз на дню во время снегопадов, а на Новгородской — ни разу.

Ранее «Призыв» опубликовал материал о том, что в двух микрорайонах Веризино не вывозят мусор четвертые сутки. К ночи ближе жители сообщили нам, что мусоровозы все же приехали. Убрали не везде и не все, но хотя бы частично порядок навели.

Анна Тумановская

Фото и видео Дмитрия Петрова