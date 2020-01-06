Дороги: итоги прошедшего года и планы на будущий

Рпенский проезд, перемычки между Левитана и Фатьянова, а также между Сперанского и Чапаева – минимальный перечень дублеров, который необходим, чтобы разгрузить существующие магистрали в спальных районах Владимира. За минувший год успели подготовить некие предпроектные предложения, но до реальных расчетов затрат и более точных сроков стройки не добрались. Все это дело 2020 года. Федеральные дорожники не исключают строительство Северного обхода. Есть наметки и идея, пока никаких денег. Говорили также о строительстве дороги в районе парка «Дружба». Там давно просится дублер для выезда с Верхней и Нижней Дубровы на Московское шоссе. Не меньше требуется и расширение Южного обхода для отвода туда транзитного транспорта и более легкого и безопасного выезда из Владимира. Но проект, представленный Упрдором 5 лет назад, заморожен до сих пор.