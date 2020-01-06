Дороги: итоги прошедшего года и планы на будущий

-
Обошлось латанием ям
2019 год во Владимирской области прошел под знаком ремонта дорог. Латали ямы, замазывали трещины, обновляли участки дорог с колейностью. Из значимых строек – только обход деревни Бараки, который должны были открыть еще годом ранее. Стартовал нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Наш регион туда попал, получил финансирование. Деньги выделяют исключительно на ремонты дорог. Ни о каком капремонте или реконструкции речи не идет. Много разговоров о перспективных стройках дублеров в черте Владимира, объездных, платных дорог. Но даже о сроках реализации этих идей не говорят.
-
«Пекинка» готова
В конце декабря завершился двухлетний ремонт 11-километрового участка федеральной трассы в черте Владимира. Почти два миллиарда рублей вложено в «Пекинку». Владимирцы настрадались и нанервничались из-за заторов и отмены левых поворотов. Обращения жителей и встречи Упрдора с властями и ГИБДД дали результат. Сохранили перекрестки на Куйбышева, Белоконской, на бульваре Иванова даже добавили новый левый поворот с трассы. Итог дорожных работ очевиден – стало безопасно как для пешеходов, так и для водителей. Путь от гипермаркета «Лента» до «Глобуса» стал коротким и без пробок. Это прорыв. Не все получилось, но это еще не конец. В этом году обещают начать строить развязки в районе Куйбышева и Горького.
-
Обходу деревни Бараки мешал газопровод
Многолетнее строительство обхода деревни Бараки и реконструкция дороги Владимир-Муром-Арзамас закончилось. Четырехполосная магистраль ведет от развязки Южного обхода до поворота на Ново-Петрово. Получился отличный дублер для тысяч автомобилистов из Гусь-Хрустального, Мурома, Судогды, а также всего транзитного транспорта. Почти год власти потратили на то, чтобы заасфальтировать 200-метровый участок новой дороги. Во всех бедах обвинил газовщиков, которые не смогли оперативно перенесли магистральный трубопровод. Встречные потоки развели барьерами, поэтому до ближайших деревень, проходящих на пути новой трассы не так-то легко добраться. Особенно болезненно автомобилисты переживали закрытие перекрестка со светофором на повороте в Вяткино. Он просуществовал два года. Ни одной крупной аварии. Но дорожники и власти все же сочли его «лишним» и проигнорировали петицию жителей в защиту светофора.
-
Владимиру нужны дублеры
Рпенский проезд, перемычки между Левитана и Фатьянова, а также между Сперанского и Чапаева – минимальный перечень дублеров, который необходим, чтобы разгрузить существующие магистрали в спальных районах Владимира. За минувший год успели подготовить некие предпроектные предложения, но до реальных расчетов затрат и более точных сроков стройки не добрались. Все это дело 2020 года. Федеральные дорожники не исключают строительство Северного обхода. Есть наметки и идея, пока никаких денег. Говорили также о строительстве дороги в районе парка «Дружба». Там давно просится дублер для выезда с Верхней и Нижней Дубровы на Московское шоссе. Не меньше требуется и расширение Южного обхода для отвода туда транзитного транспорта и более легкого и безопасного выезда из Владимира. Но проект, представленный Упрдором 5 лет назад, заморожен до сих пор.
-
Дорожную карту ремонта обновили
Владимирская мэрия подвела итоги дорожного ремонта и занесла все свои достижения на электронную дорожную карту. На федеральные и городские средства в прошлом году отремонтировали около 17 километров участков дорог. Они находятся в Энергетике, на улицах Безыменского, Гастелло, Диктора Левитана, Добросельской, Мещерской, Мостостроевской, Тракторной, Чайковского, Мира, Комиссарова, Студеной горе, Северной и Большой Нижегородской. Потрачено 267 миллионов рублей. Сформирован перечень дорог на 2020 год. Участки находятся на пр-те Ленина, Верхней Дуброве, Усти-на-Лабе, Луначарского, Мира, Ладога-Лунево, а также Судогодское шоссе, Ерофеевском спуск. От планов на новые островки безопасности, которые наделали массу шума во Владимире, не отказываются. В этом году они появились у школ № 19, 21 и 25. Водители очень недовольны заужением проезжей части.
Анна Тумановская
Фото «Призыв»
Обсуждение