Дорога на Полянку с пуском автобусов стала более опасной

Дорога на улице Полянка, где выданы участки многодетным семьям, требует срочного расширения. Горожане добились запуска автобусных маршрутов в этом направлении. Но возникла другая проблема. Из-за того что дорога узкая, машины с автобусом не разъезжаются — кому-то из двоих приходится забирать на обочину, что рискованно, особенно зимой — можно улететь в кювет. Кроме того, тротуаров на улице нет, и на обочине при опасных манёврах техники вполне могут оказаться пешеходы.

На Полянку следуют автобусные маршруты № 4С и 9С.

В редакцию «Призыва» обратились семьи, которым как пешеходам приходится постоянно рисковать, когда их путь совпадает с проездом автобуса вкупе с другой техникой. «Призыв» отправил запрос в мэрию, причём это было ещё в конце осени. Сейчас, по прошествии двух месяцев, пока мы ждали ответа, дорога стало ещё уже из-за снега. Ответ администрации, впрочем, позволяет судить о том, что больших проблем нет.

— На улице Полянка обустроена остановка общественного транспорта. В прошлом году силами МКУ «Благоустройство» была обустроена пешеходная дорожка от улицы Полянка до остановочных павильонов на «Пекинке» в районе «Тандема». В этом году развитие коммуникационной системы в микрорайоне Полянка продолжится, — сообщили из администрации города Владимира.

Тут стоит отметить, что в ответ закралась неточность. Пешеходную дорожку сделали вдоль главной дороги, ведущей к малоэтажному Веризино и в посёлок Содышка. На спуске к Полянке ничего подобного нет. Непосредственно у жилых домов многодетных семей тротуар и узкая асфальтированная дорожка, построенная на средства бюджета, существует уже года четыре.

В нынешнем году в Сновицы-Веризино и на улице Полянка планируют строительство детсада на 115 мест и яслей на 50 мест. По узким дорогам пойдет спецтехника. Тогда вопрос с расширением проезжей части станет особенно актуальным.



Как «Призыв» сообщал ранее, к новым участкам многодетных семей обещали подвести газ и воду в ближайшие два года.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»