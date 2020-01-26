Дорога из Владимира в Юрьев-Польский начнётся с петли

Капремонт «Пекинки», доставивший неудобства владимирским водителям в прошлом году, в 2020-ом продолжится на перекрёстках трассы с Горького и Безыменского. В апреле там возобновят земляные работы. В первом случае планировалось построить двухуровневую развязку. Сейчас специалисты Упрдора поняли, что сделать это не удастся — просто нет места. Жилая застройка с одной стороны и сады с другой примыкают к дороге слишком плотно. Поэтому решили ограничиться расширением поворотных петель.

В прошлом году капитально отремонтировали 11 километров трассы М-7 в черте Владимира.

Кроме того, федеральные дорожники откорректируют фазы светофоров на этом перекрестке. Жители поселков Сновицы, Зелени, Богослово жалуются, что со стороны Содышки машинам приходится долго стоять на светофоре. Фазу обещали увеличить уже в ближайшее время. А когда на перекрестке появится надземный переход, то добавится еще время для движения машин по федеральной трассе.

Александр Новиков, начальник управления ГИБДД МВД по России Владимирской области:

То, что будет больше, это однозначно. Но насколько — посмотрим, потому что нам надо увязать перекресток Горького и проспект Строителей.

Можно запустить снизу, и тогда весь хвост окажется на перекрестке «Пекинка» — Юрьев-Польский и не войдет на улицу Горького.

Плюс еще направление из Нижнего Новгорода нужно увязать. Но фаза будет изменена однозначно.

Как «Призыв» сообщал ранее, на «Пекинке» установили камеры, которые фиксируют нарушителей, проехавших на красный сигнал светофора и через стоп-линию. На первых автовладельцев-нарушителей уже оформили протоколы.

Анна Тумановская

Фото и видео «Призыв»