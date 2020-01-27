Дольщиков Веризино просят оплатить квартиры для ускорения новоселья

Дольщикам из владимирского микрорайона Веризино, ожидающим ввода домов № 14 и 17, предложили быстрее выплатить всю сумму, указанную в договорах. Это позволит сдать жильё в нынешнем году. Пока и у будущих новосёлов, и у строителей есть опасения, что этот срок соблюсти не удастся. Из-за банкротства строительной компании «Вертикаль», возводившей дома, наблюдается дефицит «живых» денег. Его можно покрыть в том числе за счёт оставшихся средств самих покупателей. Об этом на встрече с инициативной группой дольщиков рассказал конкурсный управляющий Михаил Шульман:

— Строительство ведется за счет денежных средств, привлекаемых инвестором, и дебиторской задолженности, оплачиваемой со стороны участников долевого строительства, не осуществивших оплату в полном объеме. Все средства идут на строительство. На сегодняшний день строительство производится согласно графику. Готовность объекта к вводу в эксплуатацию на январь 2020 года составляет 70%.



Дом № 17, по проекту представляющий 11-этажку, пока имеет 6 этажей. Осталось четыре. Все силы строителей сосредоточены сейчас на соседнем доме — четырнадцатом. Он уже вырос под крышу. Внутри, как заверяет застройщик, выполняются отделочные работы в местах общего пользования, идёт монтаж электропроводки, прокладка наружных сетей и водопроводной канализации, монтируются системы отопления, водопровода и канализации.

Дольщики уже предлагают свои силы на стройке. Готовы помочь в отделке и благоустройстве.

Михаил Шульман дал понять дольщикам, что чем больше семей выплатят рассрочку, тем быстрее смонтируют лифт и котельную. Только после этого конкурсный управляющий сможет подать документы на ввод дома.

— Нам сообщили, что отставания от сроков строительства нет, так как разрешение на строительство дома действительно до декабря 2020 года. Передавать квартиры нам будет Арбитражный суд, но уже после того, как выплатят все долги по зарплатам сотрудникам строительной компании. Такова очередность по закону, — рассказала дольщик Анастасия.



Михаил Шульман во время встречи попытался развеять опасения дольщиков по поводу благоустройства территории после завершения строительства многоэтажки. Оно будет, заверил конкурсный управляющий, но не раньше осени.

Тревоги у дольщиков из Веризино ещё остались, прежде всего они связаны с доплатами, которые могут возникнуть после оценки дома и подсчетов всех своих расходов при ведении процедуры банкротства и ввода дома в эксплуатацию.

Как «Призыв» сообщал ранее, застройщик Александр Шамов заявил, что не будет прятаться от дольщиков и от судебной системы. Один из крупнейших в прошлом застройщиков жилых кварталов станет подрядчиком.

Анна Тумановская

Фото и видео «Призыва»