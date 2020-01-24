Дольщиков Коммунара обещали вывести из исторической зоны

Дольщики из владимирского микрорайона Коммунар, больше года ждущие ключей от новых квартир в построенной девятиэтажке, заручились поддержкой губернатора. Тот пообещал разобраться с вопросом «лишних этажей», из-за которых дом не принимают в эксплуатацию. Коммунар якобы входит в зону исторического ядра Владимира, и строить здания выше семи этажей там нельзя. Насколько два лишних этажа в заклязьменской зоне, отстоящей от основной части города на 5 километров, могут испортить вид центральной части губернской столицы, должна решить Госинспекция по охране объектов культурного наследия.

Люди отчаялись получить жилье или вернуть деньги за так и не полученные квадратные метры.

Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин:

Жителей понимаю. Понимаю, что они не виноваты. Я как человек, не как должностное лицо, склоняюсь в пользу жителей.

Действия застройщика привели к обману. Жители ни в чем не виноваты.

Сейчас вступил в должностях и разобрался в вопросах исторического центра новый начальник Госинспекции по охране объектов культурного наследия.

Вместе с новым директором департамента строительства мы встретимся и проанализируем. В ближайшие дни вывод будет.

Несколько месяцев дольщики, вложившиеся в строящийся коммунаровский дом, обивают пороги городской и областной администраций. Жалуются во все надзорные инстанции. Записывают видеообращения в Москву. Но дело с вводом высотки с видом на Успенский собор не движется.

Главная проблема дома — два лишних этажа, которые застройщик возвел без разрешения. Территория входит в границу охранных зон, где установлены ограничения по высотности зданий. Проект с изменениями границ охранных зон направлен в Минкульт РФ, но пока не согласован. По информации дольщиков, застройщики мониторят судьбу проекта, но сроков никто не сообщает.

— Ответ губернатора обнадеживает. Мы ещё ждем встречи с новым директором департамента строительства. Её нам уже переносили. Видимо, как раз потому, что губернатор сначала с ним хочет вопрос обсудить. Информации у нас нет, мы не знаем, что происходит, — рассказал дольщик Антон Игнатичев.



Пока известно лишь, что застройщика привлекли к административной ответственности за нарушение требований законодательства об участии в долевом строительстве. Чиновники пощадили стройконтору и выписали штраф должностному лицу, а не на юрлицо. Но получение заветных «квадратов» людям это не приблизило.

Как «Призыв» сообщал ранее, разрешение на строительство дома закончилось. И до сих пор не продлено. Дольщикам обещали включить дом в реестр проблемных объектов, но этого тоже пока не случилось.

Анна Тумановская

Фото и видео «Призыва»