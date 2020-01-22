Дольщики Веризино готовят коллективное письмо

Опасения дольщиков из Веризино, кажется, подтверждаются. Едва застройщик объявил о банкротстве, как стройка пошла на спад, а сейчас и вовсе остановилась. Люди, которые заплатили полную сумму за квартиру еще год, а то и два назад, бьют тревогу, потому что всем уже ясно, что в 2020 году дом № 17 не достроят. Жители многоэтажки подписали коллективное письмо на имя конкурсного управляющего, которого назначили для прохождения процедуры банкротства. По-другому связаться с ним у них не получается.

Дольщики настаивают на обновлении графика строительства.

— Фотосъемка работ по дому № 17 начата в сентябре 2016 года. Судя по фотосъемкам 2019 года, нет продвижения строительства. Нам нужна полная и достоверная информация о целевом использовании наших денежных средств при производстве строительных работ, — говорят дольщики дома № 17.

У всех семей оформлены договоры долевого строительства, которые застройщик страховал по всем правилам. Руководитель компании «Вертикаль» Александр Шамов заранее заявил о намерении объявить себя банкротом. Но при этом обещал, что все дома будут достроены в срок. Об этом «Призыв» сообщал здесь.

На деле все вышло несколько иначе. Строится дом № 14, который хотели ввести в эксплуатацию уже в мае. Но там еще нет крыши. В свое время поддержку обещал департамент строительства администрации Владимирской области. Но там регулярно меняется руководство, поэтому в кадровой неразберихе не остается времени на поддержку брошенных дольщиков.



Дольщики из Веризино создали группу в социальной сети и делятся своим опытом общения с застройщиком и конкурсным управляющим, рассказывают о результатах обращения в федеральные структуры. В общем-то, никто не торопится решать их проблемы с получением квартир. Более того, всем дали четко понять, что возврата денег в ближайшее время не будет, проще получить жилье. Да и за него придется доплачивать, потому что у конкурсного управляющего возникли дополнительные расходы, которые раскидают на всех дольщиков.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»