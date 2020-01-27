Диспансеризацию по «семейному графику» прошли более 4 тысяч владимирцев

Жители Владимирской области проверяют здоровье по «семейному графику». Диспансеризация проходит в нерабочее время, по вечерам и в субботние дни. Проводится она в два этапа. Первый этап включает анкетирование, общий анализ крови, определение показателей холестерина, сахара в крови, индекса массы тела, флюорографию, маммографию у женщин, анализ на раннее выявление онкопатологии, осмотр у терапевта. Второй этап проводят узкие специалисты в зависимости от показаний и возраста пациента.

В прошлому диспансеризацию по «семейному графику» прошли 4326 жителей региона.

Диспансеризация в нерабочее время была внедрена в прошлом году для удобства пациентов, напоминает облздрав. Кроме того, были расширены возможности для прохождения диспансеризации и профилактических осмотров. Если ранее диспансеризация проводилась раз в три года, то теперь граждане старше 39 лет получили право проходить диспансеризацию ежегодно. Для остальных возрастных групп прежняя периодичность диспансеризации сохранится.

В 2020 году диспансеризации подлежат жители региона, родившиеся в 2002, 1999, 1996, 1993, 1990, 1987, 1984, 1981 годах, а также все, кто родился в 1980 году и ранее. Всего же в этом году плановые медицинские осмотры смогут пройти 246 тысяч жителей региона.

Ранее «Призыв» сообщал, что облздрав подвел предварительные итоги диспансеризации, которую в прошлом году прошли более 208 тысяч жителей региона. Более 48 тысяч человек были направлены на второй этап диспансеризации для дополнительного обследования и лечения. За год было впервые выявлено 17 746 заболеваний. Чаще всего жители региона страдают от болезней системы кровообращения — 6 873 случая.

Ольга Ефремова

Фото: triboona.ru