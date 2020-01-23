Директор МБУ поселка Мелехово Ковровского района «Мелеховское» привлечен к административной ответственности в виде административного штрафа за нарушение законодательства о закупках

Заместитель руководителя Владимирского УФАС России рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении директора МБУ поселка Мелехово Ковровского района «Мелеховское» по признакам нарушения предусмотренного частью 1 статьи 7.32.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

В октябре 2019 года по вине директора МБУ поселка Мелехово Ковровского района «Мелеховское» оплата муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству общественно-деловой территории по ул.Первомайская была произведена подрядчику с нарушением срока предусмотренного контрактом (на 10 рабочих дней).

Рассмотрев материалы дела, заместитель руководителя Владимирского УФАС России признал виновным директора МБУ поселка Мелехово Ковровского района «Мелеховское» в совершении административного правонарушения и привлек его к административной ответственности за нарушение законодательства о контрактной системе в сфере закупок в виде административного штрафа в размере 30 000 рублей в доход бюджета.