Диабетикам не выдают завезённые в аптеки льготные материалы

Диабетики Владимирской области продолжают покупать расходные материалы к инсулиновым помпам за свой счет. Льготное медоборудование поступило в аптеки, но до сих пор не выдается пациентам. Снабдить им пациентов обещали ещё в прошлом году. Люди узнают о поступлении в аптеки льготного медоборудования от Диабетической ассоциации РФ. Больных никто не обзванивает. Врачи сами не знают, как выписывать эти рецепты.

Ольга Макарова, представитель региональной Диабетической ассоциации РФ:

Ни один больной сахарным диабетом, находящийся на инсулинозавимой терапии, не получил расходных материалов к инсулиновой помпе. Ни катетеров, ни резервуаров.

Все врачи говорят о том, что в аптеки данные вещи поступили, но они не могут выписать рецепты, так как не знают, как их правильно выписывать.

Нет дополнительного документа о правильности выписывания этих расходных материалов.

Во Владимирской области проживают 200 диабетиков-инвалидов, в том числе 85 детей, имеющих право на льготное обеспечение расходными материалами для инсулиновой помпы.

Любовь Спесивцева больна диабетом уже 33 года. Она федеральный льготник и вот уже пять лет подключена к инсулиновой помпе. Женщина покупает расходники за свой счет. Тратит по 10 тысяч в месяц. Она надеялась, что получит бесплатные материалы в прошлом году, потом ждала выдачу в январе нынешнего года. Но воз и ныне там.

Отказаться от инсулиновой помпы Любовь не может — её жизнь и здоровье зависят от этого оборудования. Благодаря помпе женщина смогла избавиться от кетоацидоза. Течение болезни стало более спокойным, скачков сахара почти не возникает. Но лечение сахарного диабета существенно бьёт по карману больных.

Любовь Спесивцева о тратах на медикаменты:

Хорошо бьет по карману. Потому что помимо того, что надо расходники к помпе покупать, нужно ещё полоски для глюкометра покупать. В месяц упаковки 2-3 уходит.

Нужно покупать ещё другие препараты, потому что диабет дает осложнения. И заболевания, которые появляются со стажем, они тоже требуют лечения.

Ну, врачи у меня тоже взяли информацию и телефон. И сказали, что вот-вот должны, должны уже скоро выдавать бесплатные материалы для помпы.

Но ни звонка, ничего не было. Последний раз, когда я была у эндокринолога, она сказала: пока нет, я не могу выписать.

Ещё в конце 2018 года распоряжением Правительства РФ утвержден перечень отпускаемых по рецептам медицинских изделий в рамках набора социальных услуг (т.е. по федеральной льготе), куда включены инфузионные наборы к инсулиновой помпе и резервуары к инсулиновой помпе. Пациенты, которым установлена инсулиновая помпа, получили право на ежемесячное льготное обеспечение расходными материалами.

В 2019 году из федерального бюджета на закупку этих материалов Владимирской области было выделено более 22 миллионов рублей.

На вопрос «Призыва», почему это бесплатное оборудование не закупалось ещё в 2019 году, в департаменте здравоохранения ответили, что в силу ряда причин государственные контракты были заключены лишь в конце декабря 2019 года и «в настоящее время осуществляется их поставка в уполномоченные аптечные пункты для отпуска пациентам по льготным рецептам». В аптеки они поступают, а дальше-то что? Пациентам от этого не легче. Пациентам расходники нужны дома, а не в аптеках! Как им их получить — людям не говорят. Как выписывать материалы — врачи не в курсе. Проблема — в менеджменте, в уровне организации, в распорядительности, которой, видимо, просто не хватает.

Татьяна Данилова

Фото и видео «Призыва»