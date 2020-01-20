Детям войны выдадут первые удостоверения

Жителям Владимирской области впервые вручат удостоверения, подтверждающие статус детей войны. Произойдет это уже завтра, 21 января, в департаменте социальной защиты населения. Со следующего дня выдача удостоверений начнется по всему региону. Уже составлены графики торжественного вручения. Такие мероприятия будут проводиться в сельских администрациях, КТОСах, клубах и библиотеках.

Статус детей войны получат 12,9 тысячи человек.

К категории детей войны относятся те жители, которым на 3 сентября 1945 года не исполнилось 18 лет. В регионе проживают порядка 100 тысяч человек, подходящих под эти критерии. Однако большинство из них уже имеют другие звания, например, ветераны труда и труженики тыла. Поэтому статус детей войны во Владимирской области получат 12,9 тысячи человек.

Ранее «Призыв» сообщал, что новые меры поддержки, принятые для детей войны, не всегда работают на местах. О том, что они, например, имеют право на прием вне очереди в медучреждениях, знают далеко не все.

Ольга Ефремова

Фото: kmvexpress.ru