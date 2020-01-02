Детское население Оргтруда прикрепят к ОДКБ

Педиатрическое отделение в оргтрудовской больнице пока не закроют, сообщили «Призыву» в администрации области. Но к лету его присоединят к Областной детской клинической больнице (ОДКБ). Как заверяют чиновники, население самого восточного микрорайона Владимира негатива от реформы не почувствует. Даже наоборот: приём участкового врача-педиатра будет осуществляться без изменений, а кроме того, в больницу №7 будут привлекать узких специалистов из ОДКБ.

— Возможные сроки передачи педиатрического кабинета в состав Областной детской клинической больницы – июнь 2020 года, — ответили «Призыву» в облздраве.

«Призыв» направил официальный запрос в «Белый дом» после очередного митинга в Оргтруде 21 декабря.

Население Оргтруда — около 5000 человек. Почти тысяча — это дети. Сейчас кабинет врача-педиатра в седьмой больнице работает по утвержденному графику с 08.00 до 16.00. После закрытия в Оргтруде станции скорой помощи местные жители переживали, что в больнице №7 упразднят и педиатрический кабинет.

Реальную картину и обещанные улучшения медицинского обслуживания юных пациентов в Оргтуде можно будет оценить лишь после присоединения педиатрии к Областной детской клинической больнице. Пока же, по словам местных жителей, оптимизация, которая началась в медучреждении летом, приносит им только неудобства. Например, после закрытия станции скорой помощи неотложку приходится ждать из города часами. А раньше карета «скорой помощи» доезжала к пациенту за считанные минуты.

Татьяна Данилова

Фото «Призыв»