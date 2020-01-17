Дети-технари попали в разряд дефицитных

Сегодня во всем мире отмечается День детских изобретений. К этому событию Владимирстат подготовил любопытную статистику и рассказал о том, чем увлечены дети в нашем регионе. Правда, сотрудники ведомства делают оговорку: данные представлены за 2018 год, за прошлый год они пока в разработке. Статистика показывает, что самым популярным оказалось социально-педагогическое направление. Им заняты 66,2 тысячи детей. Естественно-научные занятия предпочли 34 тысячи детей, туристическо-краеведческие — 12,7 тысячи. Технари в меньшинстве и замыкают список. В различных кружках и секциях дополнительного образования по техническому направлению в 2018 году обучались 12 тысяч детей.

Владимирстат подготовил статистику ко Дню детских изобретений.

В общей сложности число владимирских детей, вовлеченных в сферу дополнительного образования, приблизилось к 125 тысячам человек. Много это или мало? Владимирстат отвечает так:

— На 1 января в нашем регионе проживали 252 тысячи детей до 18 лет. Таким образом, почти половина ребят посещает дополнительные занятия (49,6%), — уточняют статистики.

Образовательную деятельность по дополнительным образовательным программам для детей (до 17 лет) осуществляли 554 организации. С детьми работали 6,4 тысячи человек педагогических работников, три четверти из которых имеют высшее педагогическое образование.

Финансирование обучения осуществлялось из областного (58%) и местных бюджетов (24%). Около 22 тысяч детей (18%) получали дополнительное образование за счет родителей. Более точные данные Владимирстат ждет от всероссийской переписи населения, которая стартует 1 октября 2020 года.

Ранее «Призыв» сообщал, что образовательные центры цифрового и гуманитарных профилей «Точки роста» открываются по Владимирской области. На 2020 год ожидается финансирование на создание еще 42 центров.

Ольга Ефремова

Фото: legkomame.ru