Дети чаще всего жалуются на проблемы с друзьями и школой

За помощью на детский телефон доверия за прошлый год обратились 5 тысяч жителей Владимирской области. Из них — 4,7 тысячи детей. Среди самых волнующих вопросов — конфликты и взаимоотношения с друзьями — 25,5 %. Затем следуют школьные проблемы, связанные с учителями, успеваемостью, переживаниями по поводу восприятия окружающих — 12,7 % обратившихся. 1,3% звонивших делились своими проблемами, связанными с утратами и болезнями. 1,2% обратившихся рассказывали о физическом и сексуальном насилии.

Сообщения о жестоком обращении с детьми сотрудники телефона доверия оперативно передают в органы системы профилактики и полицию для проверки информации.

Всем обратившимся была оказана психологическая помощь и поддержка.

Департамент социальной защиты населения Владимирской области напоминает, что позвонить на детский телефон доверия и получить консультацию психолога можно по номеру: 8-800-2000-122. За 10 лет работы в службу детского телефона доверия поступило около 55 тысяч звонков от жителей нашего региона и других областей Российской Федерации.

Ранее «Призыв» рассказывал о том, как противостоять домашнему насилию.

Ольга Ефремова

Фото: mpravda.by