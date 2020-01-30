Детей войны не пропускают без очереди из-за нехватки удостоверений

Детей войны не пропускают без очереди в больницах и собесах. С такой проблемой представители этой категории владимирцев обратились к депутатам Законодательного Собрания региона. Областным законом им предоставлена льгота — право получать услуги врачей, работников соцслужб и библиотек, не выстаивая в очередях. С библиотеками всё нормально, а с больницами и собесами беда: пробиться через толпу ожидающих своей очереди трудно. Дело в том, что многим детям войны не выданы удостоверения. «Корочек» элементарно не хватает.

Свыше 10 тысяч человек должны были получить удостоверения «Дети войны» с начала 2020 года.

Удостоверения выдают поэтапно, партиями. Нужного количества этих документов просто-напросто не отпечатали. Во Владимирской области проживают около 100 тысяч человек, попадающих под категорию «детей войны», — все, кому на 3 сентября 1945 года не исполнилось 18 лет. Но большинство их уже состоят льготниками по другим направлениям. Льготы «детям войны» закреплены областным законом от 4 октября 2019 года № 87-ОЗ. Кроме права проходить в социальных учреждениях без очереди, там фигурирует 25%-ная скидка по коммунальным счетам. Но основной сыр-бор разгорается именно в больницах и собесах.

Наталья Колесова, председатель отделения «Дети войны» города Радужного:

В социальных отделениях творится непонятно что.

То, что в поликлинике без очереди принимают, это хорошо.

Но чем отличается ребенок войны 1945 года от того, кто родился в 1946-м? Конфликты в поликлиниках тоже идут. Удостоверения — это хорошо.

Но дети войны умирают. Точно так же, как и участники войны.

Печать удостоверений организует администрация области. Можно только надеяться, что она ускорит этот процесс.

Депутаты же Законодательного Собрания рассмотрели возможности регулярной финансовой поддержки «детей войны». Назывались разные суммы — от 300 до 1000 рублей в месяц. После продолжительной дискуссии решили всё же подождать действий федеральных коллег — те также обсуждают меры поддержки этой категории граждан, и, возможно, в ближайшее время будет разработан проект, который станет основой для регионов.

Анна Тумановская

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