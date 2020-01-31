Восемь идей для нескучного выходного

Разве можно отказать себе в удовольствии насладиться хорошим фильмом на большом экране? Даже самый пассивный киноман вряд ли устоит перед возможностью посмотреть отличное кино абсолютно бесплатно в компании своих друзей и родных. А такой шанс дарит всем любителям качественных и масштабных голливудских блокбастеров Maxtone Concert Hall. 2 февраля здесь можно посмотреть три ярких и заслуживших признание публики картины.

Откроет воскресный киномарафон в 12.00 анимационный фильм «Гадкий я-2» (0+). В то время как Грю, бывший суперзлодей, приспосабливается к семейной жизни и пытается честным трудом зарабатывать в сфере бизнеса, тайные лаборатории Арктики оказываются украденными. Анти-Злодейская лига решает, что она нуждается в помощи Грю и его новобранцев в расследовании.

Трогательный фильм «1+1» (0+) зрители увидят в 17.00. Пострадав в результате несчастного случая, богатый аристократ Филипп нанимает в помощники человека, который менее всего подходит для этой работы, — молодого жителя предместья Дрисса, только что освободившегося из тюрьмы. Несмотря на то, что Филипп прикован к инвалидному креслу, Дриссу удается привнести в размеренную жизнь аристократа дух приключений.

Киновечер в 20.00 продолжит динамичный экшн «Джон Уик-2» (18+). Когда бывший коллега Джона решает взять под свой контроль таинственную гильдию убийц, Уик вынужден выйти из отставки. Ведомый кровавой клятвой Джон отправляется в Рим, где ему придется сразиться с одними из самых опасных киллеров в мире.

Maxtone Concert Hall: ул. Б. Нижегородская, 19

2 февраля в 12.00, 17.00, 20.00

Вход свободный