Восемь идей для нескучного выходного

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Ледовое шоу-2020 0+
Зимняя сказка оживет в Доброграде. Ледовое шоу в Доброграде — это настоящий праздник фигурного катания. На глади настоящего лесного озера выступят Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, Елизавета Туктамышева, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Александра Степанова и Иван Букин, Максим Ковтун и многие другие талантливые спортсмены. Специальный гость шоу – олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы Алина Закирова. Ведущие вечера — Ирина Слуцкая и Марат Башаров. Продюсер шоу — Ирина Слуцкая.
Представление будет интересно и детям, и взрослым. Волшебную атмосферу создаст световое шоу. Весь день на площадке: гриль-меню и согревающие напитки, зимние развлечения, интерактивы, фотозоны и розыгрыши, анимация для детей на свежем воздухе и в детском клубе «Добрый бобр».
Доброград, зимняя сцена на озере
1 февраля в 20.30
Цена — от 1 150 руб.
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Нескучный выходной в библиотеке 0+
Центральная городская библиотека приглашает на очередной «Нескучный выходной»! Тема февраля — «Интеллектуальная игротека». Гости библиотеки смогут выбрать свой способ развития интеллекта. В этом им помогут разнообразные открытые занятия, мастер-классы и встречи. В программе: настольные игры на английском языке; финансовая игра для детей; семинар для родителей нейропсихолога Светланы Рыбаковой; открытый урок Академии развития интеллекта AMAKids; прокачка интеллекта со Школой скорочтения IQ 007; мультфильм своими руками; библиопрочтения у камина; фотозона «Стань гением!»; викторина «Умнее умного»; познавательный микс «Витамины для ума» и многое другое.
Центральная городская библиотека: Суздальский пр-кт, 2
1 февраля в 12.00
Вход свободный
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Всемирный день чтения вслух 12+
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Вокальная группа «ViVA» с новой программой «Радуйся» 6+
С творчеством вокальной группы ViVA владимирская публика уже хорошо знакома и с нетерпением ждет новой встречи! На этот раз коллектив подготовил уникальную концертную программу «Радуйся», в которой прозвучат не только шедевры классики, но и новые песни, полные романтики и любви.
Напомним, что все участники проекта — состоявшиеся артисты. Александра Балыкова меломаны полюбили после проекта «Главная сцена». Михаилу Давыдову рукоплескали зрители по всему миру, а в 2019 году он был номинирован на престижнейшую мировую музыкальную премию «Грэмми». Один из самых ярких участников шоу «Голос» (The Voice) — лирический тенор Николай Тимохин, его голос оставляет след в сердце каждого слушателя. Никита Кружилин в 2019 году номинирован на премию «Золотая маска» за роль Орфея в опере «Орфей и Эвридика». Лирический вокал Филиппа Черкасова уже давно заслужил любовь зрителей по всей России.
Концертный зал им. С.И. Танеева: пр-кт Ленина, 1
1 февраля в 18.00
Цена билета — 800-1500 руб.
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День бесплатных блокбастеров
Разве можно отказать себе в удовольствии насладиться хорошим фильмом на большом экране? Даже самый пассивный киноман вряд ли устоит перед возможностью посмотреть отличное кино абсолютно бесплатно в компании своих друзей и родных. А такой шанс дарит всем любителям качественных и масштабных голливудских блокбастеров Maxtone Concert Hall. 2 февраля здесь можно посмотреть три ярких и заслуживших признание публики картины.
Откроет воскресный киномарафон в 12.00 анимационный фильм «Гадкий я-2» (0+). В то время как Грю, бывший суперзлодей, приспосабливается к семейной жизни и пытается честным трудом зарабатывать в сфере бизнеса, тайные лаборатории Арктики оказываются украденными. Анти-Злодейская лига решает, что она нуждается в помощи Грю и его новобранцев в расследовании.
Трогательный фильм «1+1» (0+) зрители увидят в 17.00. Пострадав в результате несчастного случая, богатый аристократ Филипп нанимает в помощники человека, который менее всего подходит для этой работы, — молодого жителя предместья Дрисса, только что освободившегося из тюрьмы. Несмотря на то, что Филипп прикован к инвалидному креслу, Дриссу удается привнести в размеренную жизнь аристократа дух приключений.
Киновечер в 20.00 продолжит динамичный экшн «Джон Уик-2» (18+). Когда бывший коллега Джона решает взять под свой контроль таинственную гильдию убийц, Уик вынужден выйти из отставки. Ведомый кровавой клятвой Джон отправляется в Рим, где ему придется сразиться с одними из самых опасных киллеров в мире.
Maxtone Concert Hall: ул. Б. Нижегородская, 19
2 февраля в 12.00, 17.00, 20.00
Вход свободный
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Музыкально-поэтический концерт «Акустический портал» 16+
Клуб «Авторская песня» приглашает всех творческих людей, кто пишет, читает, поет или просто любит слушать, на музыкально-поэтический вечер. В теплой «ламповой» атмосфере, мы будем делиться друг с другом своим музыкальным и поэтическим творчеством.
Областной Дворец культуры: ул. Диктора Левитана, 4
2 февраля в 16.00
Вход свободный
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Концерт Дениса Михайлова (Обе-Рек) 18+
Лидер группы «Обе-Рек» презентует во Владимире новый сингл, напомнит о том, как сокрушительно вживую звучит альбом «Сердце» и, конечно, порадует публику исполнением старых «боевиков». Новый сингл носит название «Летучая мышь» и включает два трека, принципиально разных по настроению. Это всё те же песни, запоминающиеся с первых нот, та же интеллектуальная поэзия, но уже другие слова и другие чувства.
«Обе-Рек» — одна из самых неоднозначных групп на современной рок-сцене. Она, как живое сердце, сочетает полярные вещи, два разных вектора движения: энергию гитарной музыки, сплетающейся с летящей электроникой, мощь, увлекающую за собой, заряжающую волей к жизни и необходимость замереть, прислушаться, боясь упустить хотя бы одно слово. Каждая песня «Обе-Рек» — это переложенный на музыку учебник философии, сборник рассказов о тебе самом. Ты долго и мучительно подбирал слова и вдруг услышал их здесь.
Рок-бар «Другой»: ул. Б. Московская улица, 14
2 февраля в 18.00
Цена билета – 620 руб.
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Семейный киномарафон
Бесплатный кинотеатр ВПОО «Милосердие и порядок» порадует своих гостей в выходные прекрасной кинопрограммой. В субботу и воскресенье детей и взрослых ждут новые мультики и художественные фильмы.
10.30 – советские мультфильмы по сказкам А.С. Пушкина: «Сказка о рыбаке и рыбке» (1950, 0+), «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» (1951, 0+), «Сказка о попе и работнике его Балде» (1956, 0+).
13.30 – комедийный мультфильм «Побег из джунглей» (Китай, 2019, 6+). Во время экскурсии в древнюю пещеру медведи Брайр и Брэмбл и их друг-дровосек Вик внезапно оказываются в настоящем доисторическом прошлом. Чтобы вернуться назад, им придется совершить большое путешествие во времени и пережить невероятные приключения. Но главное — найти новых друзей и дорогу домой!
16.00 – фэнтези «Маленькая мисс Дулиттл» (Германия, 2018, 6+). Рыжеволосая Лилиан не просто обожает животных, но и умеет понимать их язык и отвечать им. О ее невероятной способности знают только члены семьи, и они всячески оберегают тайну. Но любым тайнам в свое время всегда приходит конец, особенно если на кону стоит спасение зоопарка.
18.30 – драма «Сирано. Успеть до премьеры» (Франция, 2018, 16+). Декабрь 1897 года, Париж. Эдмону Ростану нет и тридцати, а у него двое детей, которых надо кормить и одевать. Прошло уже два года, как он не может ничего написать. В отчаянии он обещает своему патрону принести новую грандиозную и уморительную пьесу в стихах.
«Милосердие и порядок»: ул. Добросельская, 2г
1 и 2 февраля в 10.30, 13.30, 16.00 и 18.30
Вход свободный
Подготовила Татьяна Лысова
Заглавное фото: newkuban.ru
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