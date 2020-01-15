Дерматовенеролог отсудила у диспансера 250 тысяч рублей

Фрунзенский районный суд города Владимира обязал руководство областного кожно-венерологического диспансера выплатить врачу компенсацию за съем жилья. Сейчас сотрудница находится в отпуске по уходу за ребенком. Сама специалист — приезжая, не из Владимира. На работу в кожвен она устроилась в 2015 году. А в 2017-м у неё родилась дочь. Врач не замужем. Своего жилья нет. Ей приходится снимать квартиру за 15 тысяч рублей в месяц. До декретного отпуска эту сумму на работе ей компенсировали.

— Расчеты с наймодателем производились ежемесячно по распискам. Истец указала, что все документы своевременно представила работодателю для компенсации денежных средств за наем жилого помещения. В государственных бюджетных учреждениях здравоохранения право на выплату ежемесячной денежной компенсации за наем, поднаем жилых помещений имеют в том числе врачи, – сообщает пресс-служба суда.

Но с ноября 2017-го по март прошлого года компенсация расходов прекратилась без объяснения причин со стороны руководства диспансера. Сумма, оплаченная истцом за наем жилья в течение этих 17 месяцев, составила 255 000 руб.

После официального обращения в департамент здравоохранения администрации Владимирской области с жалобой на работодателя врачу возобновили выдачу денег на жильё. Но больничное руководство наотрез отказался погасить те «выпавшие» 17 месяцев. Пришлось дерматовенерологу добиваться правды в суде.

Руководство медучреждения отказывалось оплачивать жилье врачу в отпуске по уходу за ребенком.

— Представитель ответчика возражал против заявленных требований, полагая их необоснованными. Указал, что выплата компенсации за наем жилья работнику на период отпуска по уходу за ребенком будет представлять собой нецелевое расходование бюджетных средств. Представители третьего лица департамента здравоохранения администрации Владимирской области оставили разрешение спора на усмотрение суда, — поясняют в суде.

В итоге Фемида обязала работодателя вернуть потраченные средства за квартплату своей сотруднице. А приостановление выплаты ежемесячной денежной компенсации за наем жилого помещения признали незаконным. После таких финансовых разборок в суде врач навряд ли теперь захочет вернуться на своё рабочее место. При том что в области сейчас острая нехватка медиков. Требуются около 800 врачей.

Ранее «Призыв» сообщал, что надбавки к зарплате обещали вернуть фельдшерам «скорой помощи».

Татьяна Данилова

Фото «Призыва»