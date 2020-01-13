Деревню под Ковровом «съели» карьеры

Деревня Муравьево, расположенная в 10 верстах к югу от города Коврова, отличается от многих исчезнувших селений нашего края тем, что она не только была упразднена как населенный пункт, но даже место ее прежнего расположения оказалось уничтожено. Во второй половине XX века ее полностью срыли известковыми карьерами. И там, где когда-то стояли в ряд крестьянские избы, теперь «ковровская Швейцария» с 30-метровыми откосами, рукотворными горами-терриконами и огромными выемками.

Из уезда в уезд

Между тем история этого селения связана со многими известными в отечественной истории деятелями и весьма интересна. Поначалу оно входило в состав Стародубского княжества и в XVI столетии являлось вотчиной знаменитых князей Пожарских. Затем деревня перешла к их родственнику — окольничему Алексею Дмитриевичу Немятому-Колычеву из знатного боярского рода одного корня с Романовыми. Колычевы владели селением более столетия.

В 1715 году в Муравьёво насчитывалось лишь 3 крестьянских двора, правда, в ту пору в каждом из таких дворов могло обитать по десятку человек и более.

В начале 1760-х годов Муравьево стало имением сенатора, генерал-аншефа, графа Романа Илларионовича Воронцова — того самого, что с 1778 года по воле Екатерины II стал первым владимирским наместником и генерал-губернатором. После образования Ковровского уезда, инициатором чего как раз и стал граф Воронцов, Муравьево, прежде числившееся в Стародубском стане Суздальского уезда, перечислялась то в Вязниковский уезд, то в Ковровский, и лишь в 1804-м Муравьево закрепилась за последним.

В 1780 году помещиком этой деревни стал 22-летний подпоручик лейб-гвардии Измайловского полка Александр Романович Ранцов — внебрачный сын графа Романа Илларионовича от его любовницы англичанки Элизабет Броккет (Воронцовы по большей части были завзятые англоманы), получивший отчество и усеченную фамилию отца, а также часть его имений. Ранцова, в конце своей карьеры дослужившегося до чина бригадира (бригадного генерала), графы Воронцовы официально признавали за своего родственника и поддерживали с ним близкие семейные отношения.

Английский барин

В 1780 году Александр Ранцов перевел в Муравьево несколько крестьянских семей из других своих имений, за счет чего население деревни сразу же значительно возросло. К 1795 году там насчитывалось 74 жителя, причем помимо 64 крестьян значилось еще и 10 дворовых людей, что обычно являлось верным признаком того, что в селении находится господская усадьба. Но окончательной ясности в том, была ли в Муравьево усадьба, до сих пор нет.

В 1795 году Ранцов продал Муравьево сводному брату и тезке графу Александру Романовичу Воронцову, образованнейшему человеку и незаурядному дипломату. В 1802 году Александр I назначил его государственным канцлером (министром иностранных дел) и главой Комиссии по составлению законов. После кончины Александра Романовича в декабре 1805 года Муравьево досталось его брату графу Семену Романовичу Воронцову. Оброк с крестьян Муравьево и других воронцовских вотчин он получал регулярно более четверти века, но за это время ни разу не появился не только в своих имениях Владимирской губернии, но и вообще в России.

Граф Семен Романович с 1785-го по 1806 год занимал пост российского посла в Лондоне — один из высших в дипломатической иерархии.

В британской столице он остался и после выхода в отставку, где сочинял мемуары и вел обширную переписку. В Великобритании граф Воронцов жил до самой кончины в 1832 году. Кстати, при помещике — русском англичанине численность населения в деревне Муравьево достигла исторического максимума: в 1816 году там проживали 82 человека. В дальнейшем население деревни лишь сокращалось.

Следующим помещиком деревни Муравьево стал сын посла-англомана, крестник императрицы Екатерины II, граф (а потом светлейший князь) Михаил Семенович Воронцов, герой войны 1812 года, генерал-фельдмаршал, занимавший посты новороссийского и бессарабского генерал-губернатора и наместника на Кавказе. Наконец, последним владельцем деревни оказался сын фельдмаршала светлейший князь Семен Михайлович Воронцов, генерал от инфантерии, участник похода в Венгрию в 1848 году, боевых действий на Кавказе и Крымской войны. В 1865-1870 годах С.М. Воронцов был городским головой (мэром) Одессы. Скончался он в 1882 году.

С места в карьер

По церковной линии Муравьево находилась в приходе Никольской церкви старинного села Троицко-Никольское, когда-то тоже принадлежавшего князьям Пожарским. С 1861 года эта деревня вошла в Бельковскую волость Ковровского уезда, а в 1920-е годы относилась уже к Мелеховскому сельсовету.

До отмены крепостного права муравьевские крестьяне платили своим господам графам Воронцовым оброк в 8 рублей 50 копеек серебром (или 29 рублей 75 копеек в пересчете на ассигнации) с каждой ревизской души мужского пола. При деревне имелось 477 десятин земли, из которых 449 находились в пользовании крестьян. После реформы у муравьевцев для пахоты, сенокоса и заготовки дров осталось лишь 130 десятин — менее трети от прежнего количества, а остальное закреплялось за помещиками и эту землю предлагалось арендовать по договоренности с бывшим барином. Более того, и за доставшиеся им 130 десятин крестьянам деревни Муравьево предлагалось внести Воронцовым немалые выкупные платежи.

Такое «освобождение» крепостных крестьян разорило значительную часть сельского населения.

Заниматься традиционным крестьянским трудом — земледелием — там оказалось невыгодно, зато деревня Муравьево оказалась в самом центре каменоломного промысла, при так называемых «Великовских горах». Там находились мощные залежи камня-известняка, который добывался издавна, но в промышленных масштабах его начали разрабатывать лишь в XX веке.

В начале 1910-х годов при деревне Муравьево действовала каменоломня купца Ивана Васильевича Ильина, где 10 рабочих добывали известь и штучный бутовый камень. После расширения добычи известняка в окрестностях Мелехово и ее механизации, появления там Владимирского и Ковровского карьероуправлений Муравьево к 1960-м годам перестало существовать.

То место, где в течение нескольких веков располагалось данное селение, «съели» известковые карьеры при нынешнем поселке Мелехово Ковровского района. И о деревне Муравьево сегодня уже почти никто не помнит.

Николай Фролов

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