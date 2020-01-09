Деревня Налескино — дача двух адмиралов

Деревня Налескино Вязниковского района на высоком правом берегу реки Клязьмы неподалеку от Мстеры известна тем, что там дважды, в 1893 и 1905 годах, на даче отдыхал композитор Сергей Иванович Танеев. Причем свое первое посещение Налескино он красочно описал в письме учителю и другу Петру Ильичу Чайковскому.

Приобретение балтийского офицера Нордштейна

Но, как оказалось, история Налескино связана не только с Танеевым, но и с военными моряками, адмиралами, видными флотоводцами середины XIX столетия: контр-адмиралом Павлом Егоровичем Чистяковым и адмиралом Захаром Захаровичем Балком.

Как свидетельствуют документы Государственного архива Владимирской области, в начале XIX века часть деревни Налескино приобрел помещик Василий Николаевич Нордштейн — выходец из Прибалтики и офицер Балтийского флота. Он поступил в Морской корпус в 1785 году, в 1786-м стал гардемарином, а в 1788 году получил офицерский чин мичмана.

Служил Василий Нордштейн на Балтике. В 1789 году на линейном корабле «Святой Иенуарий» участвовал в Эландском сражении со шведским флотом. Затем Нордштейн командовал различными кораблями и судами, а с 1800 года состоял при адмирале маркизе Иване Ивановиче де Траверсе (будущем морском министре, потомки которого, кстати, живут во Владимире), командовавшем тогда Черноморским флотом в качестве «флаг-офицера и историографа».

Капитан 2-го ранга Нордштейн скончался в феврале 1817 года в Кронштадте в должности советника Кронштадтской контрольной экспедиции, а его налескинское имение унаследовали дочери. Из них старшая Софья Васильевна Нордштейн вышла замуж тоже за военного моряка — лейтенанта Балтийского флота Павла Егоровича Чистякова, а младшая сестра Надежда Васильевна Нордштейн стала супругой сослуживца и товарища Чистякова — лейтенанта Балтийского флота Захара Захаровича Балка (он родом из Судогодского уезда Владимирской губернии). Со временем оба лейтенанта-свояка сделали успешную карьеру, дослужившись до адмиральских орлов.

От «Елизаветы» к «Смоленску»

Павел Чистяков в молодости воевал на Средиземном море под командованием легендарного адмирала Федора Ушакова, сражался с турецким флотом в 1807 году при Дарданеллах и у Афонской горы. С 1829 года Чистяков командовал 44-пушечным фрегатом «Елизавета», на котором совершил поход в Средиземное море. Однажды его фрегат попал в жестокий шторм. Ураганный ветер сломал верхушки всех трех мачт. Однако командир все равно привел поврежденный корабль в гавань, заслужив высокую оценку ставших свидетелями его прихода в порт моряков. А английский адмирал Чарльз Малькольм выразился по этому поводу так: «Со всяким может случиться подобное несчастие в море, но не всякий так управится со своим фрегатом и не потеряет при этом ни одного человека».

В 1832 году капитан 2-го ранга Павел Чистяков получил под команду линейный корабль «Смоленск», а в 1834-м стал капитаном 1-го ранга. В 1839 году Николай I произвел Павла Егоровича в контр-адмиралы, а потом еще и наградил его «генеральским» орденом св. Владимира III степени.

Отважные «чистяковки»

Контр-адмирал Чистяков вошел в историю как инициатор строительства паровых канонерских лодок, вооруженных несколькими большими пушками кораблей с малой осадкой, предназначенных для обороны южного побережья Балтийского моря и Финляндии. Эти канонерки прозвали «чистяковками».

Поначалу к такой новации моряки относились с предубеждением, так как неказистые дымящие и ходившие лишь в прибрежной зоне «чистяковки» по сравнению с белоснежными парусными корветами, фрегатами и линкорами смахивали на гадких утят рядом с красавцами-лебедями. Но во время Крымской войны, когда английская эскадра попыталась прорваться через Балтику к Петербургу, именно «чистяковки» и ставшие их преемниками «шестаковки» (названные по фамилии последователя Чистякова — капитана 1-го ранга Ивана Шестакова) наглухо заперли мелководные проливы для больших, грозных, но низкосидящих британских кораблей. Более того, заморские монстры на мелководье становились маломаневренными, и юркие канонерки могли бить в самые неудобные и малозащищенные места.

Контр-адмирал и кавалер Павел Егорович Чистяков скончался в 1851 году в 61-летнем возрасте. Его брат-близнец Петр Егорович Чистяков пережил Павла на 11 лет и стал полным адмиралом российского флота. Супруга контр-адмирала Софья Васильевна Чистякова упоминается в документах 1850 года. Время ее кончины пока неизвестно.

Участник «кругосветки» и капитан «команды железной натуры»

Захар Захарович Балк был моложе Павла и Петра Чистяковых на шесть лет. Он участвовал в наполеоновских войнах на Балтике, а в 1824-1825 годах на судне российско-американской компании «Елена» совершил кругосветное плавание с заходом в австралийский Сидней.

В 1829 году 24-пушечный фрегат «Помощный», которым командовал капитан-лейтенант Захар Балк, в шторм, дождь со снегом и туман сел на мель у острова Оденсхольм (ныне эстонский Осмуссаар). Капитан сделал все для спасения экипажа, не потеряв ни одного человека (на погибающем корабле успели построить плот), и последним покинул обреченный корабль. С затопленного фрегата потом подняли дорогие якоря и пушки (всего на внушительную сумму в 40 тысяч рублей), а морской суд оправдал Балка, найдя его действия правильными и объяснив крушение чрезвычайными обстоятельствами, которые в море не редкость. Сам капитан Балк так охарактеризовал своих подчиненных: «Это была команда железной натуры, которая при виде опасности и трудов одушевлялась в силе и мужестве».

Однако после такого оправдания Захара Захаровича отправили служить командиром Охотского порта на восточном рубеже России, что фактически означало почетную ссылку. В Охотске он пробыл долгих семь лет, получив чин капитана 1-го ранга.

Затем Балка отозвали на «большую землю» и вскоре назначили командиром 84-пушечного линейного корабля «Прохор» на Балтике. А затем карьера отважного офицера быстро пошла в гору. В 1839 году он стал контр-адмиралом, получил несколько высоких орденов и пост командира 2-й флотской дивизии. В 1851 году Захар Балк был произведен в вице-адмиралы и во время Крымской войны участвовал в обороне Кронштадта, командуя кораблями на кронштадтском рейде. После войны вице-адмирал Балк стал членом Адмиралтейств-совета и в 1861-м получил чин полного адмирала.

В конце 1860-х гг. Захар Захарович с подачи генерал-адмирала великого князя Константина Николаевича временно управлял Морским министерством, однако его утверждению в должности министра помешало расстроенное здоровье. В 1870 году адмирал Балк скончался. Его супруга Надежда Васильевна, урожденная Нордштейн, умерла намного раньше — в июле 1853 года.

Имение адмиральских жен на берегу Клязьмы

Неизвестно, часто ли гостили адмиралы в имении своих жен на берегу Клязьмы, которое фактически являлось их дачей. Относительно Кронштадта и Петербурга с их достаточно сырым и холодным климатом Вязниковский край летом — почти южный курорт. К примеру, «русский Колумб» и первооткрыватель Аляски капитан-командор Алексей Чириков приезжал отдыхать из Питера в свое имение во Владимирской губернии, где плавал на лодочке по крошечной речке. Не исключено, что и балтийские адмиралы в нечастые отпуска наезжали в Налескино и бороздили воды Клязьмы на рыбацком челноке.

Николай Фролов

На заглавном фото- архидиаконский погост и Налескино в середине XIX века