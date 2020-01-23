Депутаты выступили за сохранение единой квитанции от ЕРИЦ

Единый расчетно-информационный центр Владимирской области наращивает количество услуг в единой платежке, расширяет зону обслуживания и уменьшает банковские комиссии. И при этом, возмущаются депутаты Законодательного Собрания Владимирской области, эту организацию хотят закрыть. ЕРИЦ входит в структуру администрации региона, уже в декабре звучали идеи присоединить центр к компании «Владимироблтеплогаз».
Дмитрий Рожков, депутат Законодательного Собрания Владимирской области:
- В части оптимизации расходов ЕРИЦ в 2019 году были проведены мероприятия, которые позволили снизить расходы по статье «Услуги агентов».
- Речь идет об оплате комиссионного вознаграждения банкам за прием денежных средств от населения. Для обеспечения доступности для населения ЕРИЦ прорабатывает вопрос заключения договоров с новыми платежными агентами на прием платежей. В частности, с крупными сетевыми магазинами.
- В 2019 году заключен договор с обществом «Надежда». Сегодня действует 31 точка приема платежей. Есть планы на 2020 год с «Х5».
ЕРИЦ обслуживает больше миллиона абонентов. Единые квитанции получает 80% населения.
Сейчас центр имеет 12 отделений. Ни одна структура, оказывающая услуги по расчету и оплате коммунальных услуг, не имеет столько филиалов. Все жители области получат в январском едином квитке помимо платы за капремонт еще и новую услугу — обращение с ТКО. Платежка должна прийти после 25 января. Также замдиректора департамента ЖКХ Елена Сысоева отметила, что и показатель собираемости платежей в ЕРИЦ выше, чем в других компаниях.
— Мы хотели бы вывести «Владимироблтеплогаз» на диалог, чтобы иметь реальное представление и об их деятельности, — прокомментировал председатель комитета по ЖКХ Андрей Фатеев. – То ли они нормально работают сами, то ли ищут средства за счет прибыльных организаций, чтобы использовать их для погашения кредитной задолженности или на реализацию инвестиционной программы.
Депутаты рассчитывали получить ответы о судьбе ЕРИЦ и от компании «Владимироблтеплогаз», которую приглашали на заседание комитета ЖКХ Заксобрания. Но никто из ее представителей не пришел. Тем не менее депутаты намерены получить ответы на вопросы, поэтому к проблеме вернутся в феврале.
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