Депутаты выступили за сохранение единой квитанции от ЕРИЦ

Единый расчетно-информационный центр Владимирской области наращивает количество услуг в единой платежке, расширяет зону обслуживания и уменьшает банковские комиссии. И при этом, возмущаются депутаты Законодательного Собрания Владимирской области, эту организацию хотят закрыть. ЕРИЦ входит в структуру администрации региона, уже в декабре звучали идеи присоединить центр к компании «Владимироблтеплогаз».

Дмитрий Рожков, депутат Законодательного Собрания Владимирской области:

В части оптимизации расходов ЕРИЦ в 2019 году были проведены мероприятия, которые позволили снизить расходы по статье «Услуги агентов».

Речь идет об оплате комиссионного вознаграждения банкам за прием денежных средств от населения. Для обеспечения доступности для населения ЕРИЦ прорабатывает вопрос заключения договоров с новыми платежными агентами на прием платежей. В частности, с крупными сетевыми магазинами.

В 2019 году заключен договор с обществом «Надежда». Сегодня действует 31 точка приема платежей. Есть планы на 2020 год с «Х5».

ЕРИЦ обслуживает больше миллиона абонентов. Единые квитанции получает 80% населения.

Сейчас центр имеет 12 отделений. Ни одна структура, оказывающая услуги по расчету и оплате коммунальных услуг, не имеет столько филиалов. Все жители области получат в январском едином квитке помимо платы за капремонт еще и новую услугу — обращение с ТКО. Платежка должна прийти после 25 января. Также замдиректора департамента ЖКХ Елена Сысоева отметила, что и показатель собираемости платежей в ЕРИЦ выше, чем в других компаниях.

— Мы хотели бы вывести «Владимироблтеплогаз» на диалог, чтобы иметь реальное представление и об их деятельности, — прокомментировал председатель комитета по ЖКХ Андрей Фатеев. – То ли они нормально работают сами, то ли ищут средства за счет прибыльных организаций, чтобы использовать их для погашения кредитной задолженности или на реализацию инвестиционной программы.



Депутаты рассчитывали получить ответы о судьбе ЕРИЦ и от компании «Владимироблтеплогаз», которую приглашали на заседание комитета ЖКХ Заксобрания. Но никто из ее представителей не пришел. Тем не менее депутаты намерены получить ответы на вопросы, поэтому к проблеме вернутся в феврале.