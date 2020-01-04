Депутаты выступили против упразднения единой квитанции

Единая квитанция за коммунальные услуги населению будет сохранена. Депутаты Законодательного Собрания области выступили за сохранение этого документа, формируемого Единым расчетно-информационным центром (ЕРИЦ). Причиной выступления нардепов стали озвученные накануне новогодних праздников планы администрации Владимирской области присоединить ЕРИЦ к компании «Владимиртеплогаз» и, возможно, как следствие, упразднить единую платёжку.

Минстрой РФ рекомендует регионам использовать единую квитанцию.

Причин реформировать ЕРИЦ сейчас не имеется, уверены депутаты. Его работа удобна как для ресурсоснабжающих организаций, так и для потребителей. Финансовых проблем у центра нет. Зачем же экспериментировать?

Дмитрий Рожков, вице-спикер Законодательного Собрания области:

Основные функции ЕРИЦ заключаются в создании единого платежного документа для удобства граждан. Это затевалось как работа в режиме одного окна в сфере ЖКХ. Это удобно ресурсоснабжающим организациям. Они не занимаются выставлением платежек, не работают напрямую с абонентами.

Сейчас учредителями ЕРИЦ являются два госпредприятия. В настоящее время есть сложности у «Владжилкомхоза», он находится в предбанкротном состоянии. Сумма долга составляет около 60 миллионов рублей.

Выйти в положительный баланс с оборотом ЕРИЦ в 12 миллиардов рублей труда не составляет.

По официальным данным, единый расчетный центр занимает 38% рынка по платежам. В 2019 году открыты пять отделений ЕРИЦ в городах области, еще три планируют ввести в 2020-ом. Регоператоры по обращению с ТКО тоже начали заключать с ЕРИЦ договора на обслуживание клиентов. А это значит, что в единый платеж войдет и новая коммунальная услуга – вывоз мусора.

Единый расчетный центр занимает 38% рынка по платежам.

Во Владимирской области единая квитанция появилась одной из первых среди российских регионов — в 2014 году. Жители уже успели привыкнуть к этой системе при расчетах и оплате услуг ЖКХ. О нецелесообразности её реформирования депутаты Законодательного Собрания информировали администрацию области. Там на запросы народных избранников отвечают довольно невнятно.

Игорь Моховиков, вице-губернатор Владимирской области:

У меня нет информации, будет ли совершена такая сделка или не будет.

В любом случае, мы готовы получить как коллективный, так и индивидуальный депутатский запрос и письменно ответить.

Депутаты Заксобрания удивлены таким ответом. Ранее губернатор уже предлагал депутатам наладить диалог именно в письменном виде. Но понятно, что оправданная с бюрократических позиций процедура переписки способна затянуть до бесконечности обсуждение любого вопроса и свести любые переговоры к пустопорожней переписке.

Анна Тумановская

Фото «Призыв»