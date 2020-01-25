День студента: забавные истории об учебе владимирских Татьян

Сегодня Татьянин день – День российского студенчества, с чем мы и поздравляем всю студенческую братию. А всех Татьян с именинами! «Призыв» узнал, как в дореволюционной России гуляли студенты в этот день, зачем современные студенты в зачетке рисует домик с трубой и дымом? А владимирские Татьяны поделились с нами историями из своей студенческой жизни.

Студенты без студенток

Праздник этот нам подарила императрица Елизавета, поддержав инициативу графа Ивана Шувалова и Михаила Ломоносова об основании университета. И 25 января 1755 года подписала указ: московскому университету быть! Через 36 лет во имя святой мученицы Татианы был освящен храм университета. С тех пор святая Татьяна считается покровительницей студентов и педагогов. Интересная традиция — 25 января любой желающий мог зайти в университет и посмотреть аудитории, лаборатории, библиотеку и музей.

А студенты в этот день вместе с преподавателями посещали церковь, потом слушали ректора, получали награды (кто достоин), а вечером распевали гимн «Gaudeamus igitur», устраивали «кошачьи концерты» (мяукали под окнами) и гуляли в кабаках и ресторанах. Да как гуляли: в ресторанах убирали дорогую мебель и посуду, прятали зеркала, а полы посыпали опилками и соломой. Антон Павлович Чехов о Татьянином дне 1885 года писал: «Было выпито все, кроме Москвы-реки, которая избегла злой участи, благодаря только тому обстоятельству, что она замерзла».

Увы, до революции Татьян в университете не было, женщин туда не брали. Для избранных был лишь Смольный институт благородных девиц в Санкт-Петербурге. Лишь с 1906 года женщины стали допускаться в вольнослушательницы университетов. После революции праздник пытались переименовать в день пролетарского студенчества, но в народе он так и остался «татьяниным». Официальным государственным праздником в России «Татьяна» стала в 2005 году, благодаря указу президента.

Современные студенты по-прежнему бурно и весело отмечают 25 января, гуляя до утра. В этот день в вузах проводятся концерты, капустники. Самая известная студенческая традиция на Татьянин день — призыв халявы. Ночью студенты выглядывают в окно, трясут зачеткой и кричат: «Халява, приди!» Некоторые студенты в этот день рисуют карандашом на последней странице зачетки домик с трубой, из которой валит дым: и чем «длиннее» дым, тем легче и успешнее в этом году будет учеба.

Каждому студенту, который учится или уже отучился, всегда есть что вспомнить. Студенческие годы – самые лучшие, веселые, познавательные. Мы получаем профессию, опыт, знания. Бывает и так, что наши сокурсники становятся нашими коллегами, женами, мужьями и друзьями на всю жизнь. По случаю праздника мы опросили владимирских Татьян, которые рассказали о своей студенческой жизни, вспомнив забавные и поучительные истории.

О государственной тайне

Татьяна Лысова, журналист «Призыва», народный экскурсовод:

— Поступив на 1-й курс факультета русского языка и литературы, я была слегка ошарашена предметами, которые стояли в расписании первого семестра. Минимум языка и литературы, зато масса «ненужных» предметов: введение в психологию, история КПСС, возрастная физиология, медподготовка. Последняя особенно поражала. Ей уделялся целый учебный день, который мы должны были провести в областной клинической больнице в Загородном, где нам читал лекции преисполненный своей значимости мужчина в белом халате и очках.

Он с очень суровым видом вещал нам, будущим педагогам, о том, как нам следует оберегать своих юных подопечных. Для пущей убедительности цитировал статью об уголовной ответственности за неисполнение всех этих предписаний. А их было море: от дезинфекции до дератизации (борьба с грызунами). Вот на ней, родимой, мы и сломались. На обратном пути в город мы громко обсуждали, что, если кинемся соблюдать все эти правила, детей нам не видать как своих ушей. Так что пусть сразу сажают, мы все равно обречены.

Хохот и истерические выкрики раздавались по всему троллейбусу. На выходе из него мы нос к носу столкнулись с нашим «любимым сухарем в очках». Сердце ушло в пятки. А он наклонился к нам и с этакой чертовщинкой в глазах таинственно произнес: «Зачем же рассказывать об этом на весь троллейбус? Ведь это государственная тайна!» Вполне вменяемый мужик оказался, да еще и с очень хорошим чувством юмора!

Об амбициях и путешествиях

Татьяна Данилова, журналист «Призыва»:

— В 2010 я закончила ВлГУ по специальности теле-радиожурналистика. Я не была классическим студентом. Жила не в общежитии, а с родителями, в пяти минутах ходьбы от университета. Пары почти не закалывала, старалась что-то зубрить. Главное, что осталось мне после учебы – это многолетняя дружба с одногрупницей Аней, которая потом стала крёстной моей дочки.

Но если говорить про яркие студенческие годы, могу вспомнить практические занятия, когда мы в неформальной обстановке брали интервью у известных владимирцев: кинорежиссеров, монтажеров, телеведущих. актеров. Многие из них успешно состоялись в профессии, работая в Москве. Мне доверили тогда интервью с Ильей Дороновым, тогда он уже был известным телеведущим РЕН-ТВ. Сейчас он занимает руководящий пост на канале РБК. Так вот, тогда Илья дал практические советы начинающим журналистам, например, как правильно вести себя в столичных редакциях. Приходя в новый коллектив, надо много потрудиться, набраться опыта, и потом уже проявлять какие-то свои амбиции.

А ещё незабываемое воспоминание о студенческой жизни – моя летняя поездка в США по программе «Work and travel». Мы с одногрупнецей Аллой и студентами из других регионов отправились в штат Миссури, в город Сент- Чарльз. Мы жили в гостинице и работали там горничными. Нам дали хорошие номера, после рабочих будней мы плавали в приотельном бассейне. Часто ездили на различные экскурсии с нашими друзьями – мексиканцами. Побывали в огромном зоопарке, съездили в Сент-Луис, где поднялись на вершину арки «Врата Запада». И, конечно, я прокатилась на американских горках. Это была моя детская мечта. Но в жизни это оказалось очень страшно. Я бы, наверное, больше не решилась на такой аттракцион.

Медицина, роды и кости

Татьяна Гуреева, акушерка родового отделения областного перинатального центра:

— Я училась во владимирском медучилище, да, тогда это заведение еще было училищем. Мама моя работала в детской больнице лаборантом. О медицине я мечтала, дома часто разговаривали. И вот первый курс, практическое занятие, я увидела первый раз в жизни роды во всех подробностях. И грохнулась в обморок! Дома маме заявила: «Нет, это не для меня, никогда и ни за что!» Мама уговорила: «Ты начала учиться, закончи, а там увидишь». Я закончила медучилище и пошла работать в роддом. И вот уже 25 лет принимаю роды. И да. Это мое!

Татьяна Рябова, старшая медсестра отделения анестезиологии и реанимации областного перинатального центра:

— Я уже училась, когда владимирское медучилище стала медколледжем. Учиться было непросто. Одна латынь чего стоила! Вспоминается экзамен по анатомии, который сдавать все боялись. Надо было, например, кости знать на латыни (а их больше 200 в скелете человека). Преподаватель запустил студентов, они вытянули билеты. И вдруг он выходит из аудитории, закрывает нас на ключ и пропадает минут на 40. Потом стучит в дверь, открывает, заходит и начинает принимать экзамен. Мы, конечно, успокоились, кто хотел, тот списал. Но это немногим помогло, потому что вопросы задавались по всей программе,. И преподаватель был в курсе того, кто и на что знает.

Победили свинью напором

Татьяна Тихонова, многодетная мама.

— Я училась в селе Новоалександрово в аграрном колледже. Однажды нас студентов-первокурсников заставили загонять свиней в прицеп трактора по трапу. Свинок многие увидели в первый раз в жизни, хотя на ветеринаров учились. Да еще и размеры хавроний поразили. Быстро расправились с одной, а вторая никак не хотела путешествовать и залезать в трактор. Картина была смешная: 20 студентов бегают за свиньей. Потом она разворачивается – мы в рассыпную! Минут 20 гонялись туда-сюда, но студенты победили напором!

Маникюр и зачет

Татьяна Шумилова, юрист:

— Студентом я стала довольно поздно. Диплом о высшем образовании получала, имея уже двоих детей. А вот курсантская жизнь — это совсем другое дело. Никогда не стремилась остаться незамеченной, поэтому скучать приходилось редко, а расплачиваться за тягу к приключениям часто. Новый преподаватель по административному праву пермской средне-специальной школы Минюста России показался довольно нудным, не заслуживающим моего внимания персонажем. Решив не тратить драгоценное время на всякую чепуху, я занялась маникюром.

И меня заметили. На первом же семинаре мне дали понять, что та лекция была для меня последним спокойным занятием по предмету. Потом ни один семинар не проходил без наших диалогов с преподавателем, инициатором которых, конечно, была не я. Так пролетел семестр, за ним другой, и какого же было удивление курса, когда единственной, кто получил «автомат», была я.

О внимательных сокурсниках

Татьяна Шулятьева, начальник отдела продаж новостроек СК «Континент».

— Я поступила на юрфак владимирского университета. На первом курсе прошли выборы старосты. Потом староста собирал с нас деньги на студенческие билеты, зачетки. Я специально подошла к нему, продиктовала свою фамилию по слогам, потому что ее все перевирают, сдала деньги. Когда все было готово, он сказал: «Найди себя в списке и получай». Я поискала себя в списке раз, два, три. Не нашла. Возмущаюсь, мол, где? А он тыкает пальцем, а в списке я значусь : Шулять Ева. И меня потом курса до четвертого так все и звали — Ева Шулять.

О находчивости и пользе пения

Я хоть и не Татьяна, но воспользуюсь служебным положением и тоже расскажу историю из своей студенческой жизни.

— Я поступала на филологический факультет тогда еще Владимирского педагогического института, потом он стал университетом. Преподавала нам еще «старая гвардия», мы застали чудесных и умнейших преподавателей, которые всем сердцем болели за свой предмет, за факультет.

Здание у Золотых ворот вмещало себя 2 факультета: филфак и музпед. В аудиториях стояли пианино. Первый курс, первый экзамен – устное народное творчество. Я достала билет с вопросом о фольклоре о донском казаке Разине и про творчество какого-то исследователя. И если первый вопрос я знала хорошо, то второй лишь тезисно, боялась «поплыть». Уже отвечая, я вспомнила 8 строк из плача по Стеньке Разине и заголосила в полный голос. Преподаватель (блестящий специалист по фольклору Владимир Александрович Колобанов) подпер щеку кулаком и заулыбался,. Мои сокурсники за дверью вздрогнули и решили, что я получила двойку и не сдерживаю эмоции. А ведь когда-то меня выгнали из школьного хора за профнепригодность, было от чего испугаться. Но Владимиру Александровичу очень понравилось, находчивость мою оценил пятеркой, по второй части билета он задал лишь один вопрос. После меня студенты рвались к пианино, а еще моментально раздобыли на экзамен гитару.

С Днем студента! И помните, диплом учебного заведения — это документ о том, что у тебя был шанс чему-либо научиться.

Середина Елена

Верхнее фото:www.imfme.com