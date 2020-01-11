Деды Морозы и Снегурочки остановят движение в центре Владимира 

На время проведения забега Дедов Морозов и Снегурочек, который состоится во Владимире 12 января, с 12.00 до 14.00 будет закрыто движение всех видов транспорта по улицам Дворянской, Большой Московской, Большой Нижегородской на участке от улицы Студеная Гора до площади Фрунзе. Транспорт будет направлен в объезд по улицам Студеная Гора, Дзержинского, Октябрьскому проспекту, Лыбедской магистрали, Луначарского, Усти-на-Лабе, Гагарина, 2-й Никольской, Княгининской и Никитской, сообщает городская мэрия.

В грядущее воскресенье жители и гости областной столицы вновь смогут окунуться в атмосферу праздника. Участником уже девятого по счету забега Дедов Морозов и Снегурочек может стать любой желающий.

Главное условие — иметь любой атрибут костюмов главных новогодних персонажей.

Медицинской справки для участия в забеге не требуется. Регистрация участников будет производиться с 11.00 до 11.45 на Театральной площади, с выдачей персональных номеров. Старт запланирован на 12.00 от Золотых ворот.

Финишируют участники забега по традиции на Соборной площади. Подарки получат участники, показавшие лучшие результаты в номинациях «Самый быстрый Дед Мороз», «Самая быстрая Снегурочка», «Самый опытный Дед Мороз», «Самая опытная Снегурочка», «Самый нарядный Дед Мороз», «Самая нарядная Снегурочка», «Самый юный Дед Мороз», «Самая юная Снегурочка» и «Самая Снежная семья».

В прошлом году на 600-метровую дистанцию от Золотых ворот до Соборной площади вышли около 3 тысяч участников разного возраста и уровня спортивной подготовки. Организаторы рассчитывают, что и в этом году участников будет не меньше.

Как еще интересно провести выходные, расскажет афиша «Призыва».

Ольга Ефремова

Фото: vladimir-city.ru