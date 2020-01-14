Дед Мороз с женским лицом

И снова с праздником! С наступившим Старым Новым годом! В прежние времена дети ждали чудес именно в этот день. А кто сказал, что главным новогодним волшебником может быть исключительно мужчина? В нашей стране Дед Мороз – это старинная женская профессия. Примерять на себя её начали работники ещё советских детских садов. Причем довольно успешно. Малыши охотно верят созданному образу краснощёкого добряка с мешком гостинцев. Эту традицию продолжают и сегодня. На детских утренниках в шубах и валенках по-прежнему появляются переодетые педагоги. Так происходит и во владимирском детском саду № 52. Воспитательница Татьяна Лалакина – Дед Мороз почти с 20-летним стажем. О том, как ей приходилось стирать бороду дома, и почему маленькие воспитанники верят дедушке с женским голосом, узнаете в новом выпуске программы «Наши люди».

Подготовили Татьяна Данилова и Петр Соколов

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