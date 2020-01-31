«Чёрных археологов» подвергли суду в Суздале

В Суздале осудили «черных копателей». Суд признал троих жителей Московской области виновными в проведении археологических работ без разрешения и назначил им штрафы. Один копатель заплатит 2000 рублей, двое других — по 1500 рублей. Обнаруженные в ходе раскопок предметы, а также металлоискатели конфискованы, сообщает официальная группа администрации Суздаля.

Известно, что в октябре прошлого года троица из столичного региона приехала на поле близ села Троица-Берег Суздальского района. Однако кладоискатели привлекли внимание бдительного местного жителя. Об увиденном он поспешил сообщить в полицию.

На место оперативно выехала следственно-оперативная группа.

Пообщавшись с приезжими, правоохранители выяснили, что целью их визита стал поиск предметов старины. Мужчины были наслышаны о богатой истории нашего края и не сомневались, что смогут найти что-то ценное. Кладоискатели хорошо подготовились: при себе у них были дорогостоящие металлоискатели, лопаты и прочий инструмент. Что касается разрешительных документов на проведение поиска объектов культурного наследия, то о них копатели якобы не слышали.

Ранее «Призыв» сообщал, что найденный около села Федоровское «черным археологом» клад передан на временное хранение во Владимиро-Суздальский музей-заповедник.

Ольга Ефремова

Фото группы «Суздаль.ру»