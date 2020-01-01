Чудесные спасения 2019 года

"Призыв" вспоминает самые удивительные случаи

  1. Человек собаке друг

    Прошедший год был богат на истории чудесных спасений. Основными героями публикаций со счастливым концом стали животные. Первое января — самое время вспоминать о них. Заряжаемся позитивом и читаем о белках, олене, кошках и собаках, которым помогли люди.

    Фото: animalworld.com.ua

  2. Пятнистого оленя вытащили из ледяного плена

    Самая резонансная история произошла за несколько дней до Нового года. В Собинском районе из ледяного плена вытащили пятнистого оленя. Животное испугалось стаи бездомных собак и угодило в Клязьму. На помощь ему пришли сотрудники госохотхозяйства. Рискуя собой, они подползли к оленю, накинули на него веревку и доставили на берег. Пока животное не пришло в себя, люди дежурили рядом с ним. На холодном ветре им пришлось провести три часа.

     

  3. Двухмесячный щенок увяз в битуме

    Летом настоящая спасательная операция развернулась в городе Радужном. Двухмесячный щенок увяз в битуме и не мог двигаться. Собака была обречена на гибель. Беднягу услышали рабочие одного из цехов, расположенных в промзоне, и позвонили спасателям. Совместными усилиями щенка удалось вызволить из беды. Малышку назвали Лада, в честь девушки, которая приняла звонок и не осталась равнодушной.

    Фото Светланы Рябых

  4. Пожарные вынесли из огня кота

    В середине декабря ковровские спасатели вынесли из огня кота. Усатый надышался угарным газом и почти не шевелился. Спасатели дали ему кислород из дыхательного аппарата, отпоили водой и вернули хозяевам. Позже кот Тайсон пришёл в себя. Видео чудесного спасения облетело всю страну.

  5. Ковровские спасатели вызволили из плена щенка

    Отличились ковровские спасатели и при вызволении из плена щенка. Пес провалился в щель теплотрассы. Животное не могло выбраться самостоятельно и провело в заточении почти две недели. Пес жалобно скулил и был сильно напуган. Смекалку проявили спасатели, которых на место вызвали жители города. Они заблокировали выход к трубам и приманили щенка к себе.

    Спасатель Михаил Быков вытащил щенка из плена. Фото Михаила Быкова

     

  6. Осиротевшего бельчонка спасли от собаки

    Крошечный бельчонок, который легко помещается на ладошку, потерял свою маму в начале лета. На взрослую белку напала собака, а на земле остался осиротевший малыш. Бельчонка нашел сотрудник администрации парка «Дружба», а выкормить его согласилась зооволонтер Кристина Сенчугова. Первые дни кроха питался из шприца смесью для котят.

    Фото Кристины Сенчуговой

  7. Собаку спасли из полыньи

    Жители Юрьева-Польского освободили собаку из ледяного плена. Пёс попал в полынью на Колокше и не мог выбраться самостоятельно. Погибавшее животное заметили две местные жительницы. На помощь бросился и проходивший мимо мужчина. Он лег на тонкий лед и стал осторожно приближаться к открытой воде. Женщины держали его за ноги. В результате собаку удалось спасти. Подробности операции сообщили наши коллеги из «Юрьев-Польских известий».

    Фото: lidanews.by

  8. Милые щенки ищут дом

    Не остался в стороне от добрых день и коллектив «Призыва». В прошедшем году нам удалось помочь маленьким щенкам, которые искали дом. Нами были подготовлены материалы о бедных крохах, оказавшихся на улице. Благодаря совместным усилиям волонтеров и журналистов сразу несколько животных обрели семью. Мы уверены, что в наступившем году жители Владимирской будут еще добрее!

    Полина Тарбеева

    Заглавное фото: bigpikcha.ru
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