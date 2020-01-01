Чудесные спасения 2019 года

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Человек собаке друг
Прошедший год был богат на истории чудесных спасений. Основными героями публикаций со счастливым концом стали животные. Первое января — самое время вспоминать о них. Заряжаемся позитивом и читаем о белках, олене, кошках и собаках, которым помогли люди.
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Пятнистого оленя вытащили из ледяного плена
Самая резонансная история произошла за несколько дней до Нового года. В Собинском районе из ледяного плена вытащили пятнистого оленя. Животное испугалось стаи бездомных собак и угодило в Клязьму. На помощь ему пришли сотрудники госохотхозяйства. Рискуя собой, они подползли к оленю, накинули на него веревку и доставили на берег. Пока животное не пришло в себя, люди дежурили рядом с ним. На холодном ветре им пришлось провести три часа.
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Двухмесячный щенок увяз в битуме
Летом настоящая спасательная операция развернулась в городе Радужном. Двухмесячный щенок увяз в битуме и не мог двигаться. Собака была обречена на гибель. Беднягу услышали рабочие одного из цехов, расположенных в промзоне, и позвонили спасателям. Совместными усилиями щенка удалось вызволить из беды. Малышку назвали Лада, в честь девушки, которая приняла звонок и не осталась равнодушной.
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Пожарные вынесли из огня кота
В середине декабря ковровские спасатели вынесли из огня кота. Усатый надышался угарным газом и почти не шевелился. Спасатели дали ему кислород из дыхательного аппарата, отпоили водой и вернули хозяевам. Позже кот Тайсон пришёл в себя. Видео чудесного спасения облетело всю страну.
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Ковровские спасатели вызволили из плена щенка
Отличились ковровские спасатели и при вызволении из плена щенка. Пес провалился в щель теплотрассы. Животное не могло выбраться самостоятельно и провело в заточении почти две недели. Пес жалобно скулил и был сильно напуган. Смекалку проявили спасатели, которых на место вызвали жители города. Они заблокировали выход к трубам и приманили щенка к себе.
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Осиротевшего бельчонка спасли от собаки
Крошечный бельчонок, который легко помещается на ладошку, потерял свою маму в начале лета. На взрослую белку напала собака, а на земле остался осиротевший малыш. Бельчонка нашел сотрудник администрации парка «Дружба», а выкормить его согласилась зооволонтер Кристина Сенчугова. Первые дни кроха питался из шприца смесью для котят.
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Собаку спасли из полыньи
Жители Юрьева-Польского освободили собаку из ледяного плена. Пёс попал в полынью на Колокше и не мог выбраться самостоятельно. Погибавшее животное заметили две местные жительницы. На помощь бросился и проходивший мимо мужчина. Он лег на тонкий лед и стал осторожно приближаться к открытой воде. Женщины держали его за ноги. В результате собаку удалось спасти. Подробности операции сообщили наши коллеги из «Юрьев-Польских известий».
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Милые щенки ищут дом
Не остался в стороне от добрых день и коллектив «Призыва». В прошедшем году нам удалось помочь маленьким щенкам, которые искали дом. Нами были подготовлены материалы о бедных крохах, оказавшихся на улице. Благодаря совместным усилиям волонтеров и журналистов сразу несколько животных обрели семью. Мы уверены, что в наступившем году жители Владимирской будут еще добрее!
Полина Тарбеева
Заглавное фото: bigpikcha.ru
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