Чудесные спасения 2019 года

Самая резонансная история произошла за несколько дней до Нового года. В Собинском районе из ледяного плена вытащили пятнистого оленя. Животное испугалось стаи бездомных собак и угодило в Клязьму. На помощь ему пришли сотрудники госохотхозяйства. Рискуя собой, они подползли к оленю, накинули на него веревку и доставили на берег. Пока животное не пришло в себя, люди дежурили рядом с ним. На холодном ветре им пришлось провести три часа.