Что положено многодетной семье

Семьям, в которых с 2007-го по 2021 год родился или был усыновлен второй ребенок ( или последующий) ребенок выплачивали материнский капитал. С 1 января 2020 года порядок выплат изменился. Соответствующие поправки к законам сейчас готовятся. Теперь маткапитал будут выплачивать на первого ребенка. И это 466 617 рублей.

Но если по каким-то причинам семья ни разу не получала данной выплаты, то маткапитал выдадут и при рождении третьего (или последующего) ребенка. И размер суммы будет уже 616 617 рублей.

Важно, что право на материнский капитал возникает только один раз. Программа маткапитала будет продлена, как минимум, до конца 2026 года (сейчас действует до 31 декабря 2021 года). Сумму маткапитала обещано каждый год индексировать в соответствии с инфляцией. Его можно потратить на улучшение жилищных условий; образование ребенка (детей); накопительную пенсию матери; товары и услуги для детей-инвалидов; ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) второго ребенка.