Что положено многодетной семье

-
Определение многодетной семьи
В этой статье мы собрали всю информацию о льготах и пособиях, которые полагаются многодетным семьям. Таковыми у нас считаются родители (или один родитель), воспитывающие не менее трех несовершеннолетних детей. Многодетная семья включает в себя всех совместных детей и детей от предыдущих браков. Основной документ для оформления льгот — удостоверение о статусе многодетной семье, выданное местным управлением социальной защиты. Заявитель собирает необходимые документы, потом пишет заявление. В течение месяца компетентный орган рассматривает обращение и дает положительный либо отрицательный ответ.
Для оформления нужны документы, удостоверяющие личность родителей и детей, справка из паспортного стола о составе семьи, справка о доходах на каждого родителя, выданная налоговой службой, детские ИНН и фото всех членов семьи, которые старше 6 лет.
В настоящее время во Владимирской области зарегистрировано около 12 тысяч многодетных семей.
-
Материнский капитал
Семьям, в которых с 2007-го по 2021 год родился или был усыновлен второй ребенок ( или последующий) ребенок выплачивали материнский капитал. С 1 января 2020 года порядок выплат изменился. Соответствующие поправки к законам сейчас готовятся. Теперь маткапитал будут выплачивать на первого ребенка. И это 466 617 рублей.
Но если по каким-то причинам семья ни разу не получала данной выплаты, то маткапитал выдадут и при рождении третьего (или последующего) ребенка. И размер суммы будет уже 616 617 рублей.
Важно, что право на материнский капитал возникает только один раз. Программа маткапитала будет продлена, как минимум, до конца 2026 года (сейчас действует до 31 декабря 2021 года). Сумму маткапитала обещано каждый год индексировать в соответствии с инфляцией. Его можно потратить на улучшение жилищных условий; образование ребенка (детей); накопительную пенсию матери; товары и услуги для детей-инвалидов; ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) второго ребенка.
-
Областной материнский капитал
Во Владимирской области устанавливается дополнительная мера государственной поддержки многодетных семей – областной материнский (семейный) капитал в размере 63086 рублей. Право на его получение возникает при рождении (усыновлении) ребенка (детей), имеющего гражданство России, у следующих граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Владимирской области:
1) женщин, родивших (усыновивших) третьего ребенка начиная с 1 октября 2011 года;
2) женщин, родивших (усыновивших) четвертого ребенка или последующих детей начиная с 1 октября 2011 года, если ранее они не воспользовались правом на дополнительные меры поддержки;
3) мужчин, являющихся единственными усыновителями третьего, четвертого ребенка или последующих детей, ранее не воспользовавшихся правом на дополнительные меры поддержки, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу начиная с 1 октября 2011 года.
Указанные лица вправе обратиться в государственное казенное учреждение Владимирской области в сфере социальной защиты населения либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг за распоряжением средствами областного материнского (семейного) капитала в любое время по истечении полутора лет со дня рождения (усыновления) третьего, четвертого или последующих детей путем подачи соответствующего заявления по форме со всеми необходимыми документами.
-
Дополнительная выплата при рождении второго и последующего ребенка
С января 2019 года во Владимирской области предусмотрена региональная единовременная денежная выплата семьям при рождении второго и последующих детей, а также двойни и тройни. Назначается она одному из родителей, постоянно проживающему совместно с рождённым ребёнком (детьми) во Владимирской области. Право на выплату сохраняется, если обращение за ней последовало не позднее шести месяцев со дня рождения ребёнка.
Выплата предоставляется независимо от доходов и имущественного положения семьи. Её размер составляет: на второго ребёнка — 4531 рубль; на третьего и каждого последующего ребёнка — 9059 рублей; на двойню — 15095 рублей; на тройню — 110250 рублей.
За назначением выплаты следует обращаться в отделы соцзащиты г Владимира:
Ленинский район: пр-кт Ленина, 53, тел. 8 (4922) 54-46-30;
Октябрьский район: ул. Сакко и Ванцетти, 39, тел. 8 (4922) 53-17-97;
Фрунзенский район: ул. Юбилейная, 44, тел. 8 (4922) 21-00-21
При себе необходимо иметь: заявление о назначении единовременной денежной выплаты с указанием реквизитов лицевого счёта для перечисления в финансово-кредитную организацию; свидетельств о рождении детей; документ, подтверждающий постоянное проживание на территории области заявителя совместно с ребёнком, при рождении которого возникло право на выплату.
-
Ежемесячная денежная выплата на ребенка до 3 лет
Жители Владимирской области имеют право получать ежемесячную денежную выплату на третьего или последующего ребёнка в возрасте до трёх лет в размере 9246 рублей независимо от возраста старших детей. Она предоставляется гражданам Российской Федерации, постоянно проживающим во Владимирской области. Право на ЕДВ имеет один из родителей на каждого рождённого третьего или последующего ребёнка, совместно с ним проживающего, в семьях со среднедушевым доходом, размер которого не превышает среднедушевые денежные доходы населения во Владимирской области на дату обращения.
Заявление о назначении выплаты подается в отдел социальной защиты по месту жительства родителя, с которым проживает ребёнок. Для её назначения необходимы следующие документы: письменное заявление о назначении ЕДВ с указанием в нём сведений о доходах семьи, подтверждённых документально; паспорт; свидетельства о рождении детей; справка, подтверждающая совместное проживание во Владимирской области ребёнка с родителем (заявителем).
ЕДВ назначается и выплачивается со дня рождения ребёнка, если обращение последовало не позднее шести месяцев со дня рождения ребёнка. При обращении за ЕДВ по истечении шести месяцев со дня рождения ребёнка она назначается и выплачивается с первого числа месяца, в котором подано заявление о назначении этой денежной выплаты со всеми необходимыми документами.
-
Выплаты многодетным малообеспеченным семьям
- Ежегодная выплата на школьную форму — 1815 рублей.
- Ежемесячная выплата на питание и проезд школьникам — 1203 рубля.
- Ежемесячная выплата на лекарства детям до 6 лет — 119 рублей.
- Ежемесячная скидка на содержание детей в ДОУ — 381 рубль.
- Ежегодная компенсация на твердое топливо в жилых помещениях, не имеющих центрального отопления, — 2623 рубля.
- Ежемесячная денежная компенсация оплаты коммунальных услуг и вывоз твердых бытовых отходов — 50%.
- Дополнительное ежемесячное пособие на каждого ребенка – 86,6 руб. (с 4 и более детьми).
Малообеспеченными являются семьи, чей доход на одного члена семьи должен быть ниже прожиточного минимума региона, в котором проживает семья. Прожиточный минимум во Владимире с 1 января 2020 года составляет 10 485 руб. Для трудоспособного населения – 11437 руб., для детей – 10494 руб.
-
Субсидии и льготы по ипотеке
Семьям же, где после 1 января 2019 года родился третий ребенок (или последующие дети) и имеющим ипотечный кредит, государство дополнительно выделит субсидию в размере 450 000 рублей на его погашение. Заявки на получение субсидии принимают с 25 сентября 2019 года, когда постановление правительства РФ вступило в силу. Подробности можно узнать на сайте «Дом.РФ», который распоряжается субсидиями. Программа действует до 31 декабря 2022 года. Эта программа также распространяется на тех, кто усыновил третьего и последующих детей в этот период.
Кроме того, льготную ипотеку под 6% продлили для многодетных семей на весь срок кредита. Программа распространяется на семьи, в которых двое и более детей и хотя бы один ребенок появился в 2018 – 2022 годах. Разница между льготной и фактической ставкой по ипотеке компенсируется государством. При этом квартиру или дом нужно купить на первичном рынке. Более подробно об этой программе «Призыв» писал здесь.
-
Помощь в строительстве индивидуального жилья
Органы местного самоуправления дополнительно предоставляют многодетным семьям:
-
Налоговые льготы
- Семьи с тремя и более детьми не платят налог с 5 кв. м квартиры и 7 кв. м жилого дома каждого ребенка.
- Если у многодетной семьи есть участок, то налог на землю она вправе платить не со всей площади, а за вычетом 6 соток. Эту льготу дают только по одному объекту.
- В многодетной семье одному из родителей предоставляется стандартный налоговый вычет на детей. Это сумма, с которой не платится НДФЛ. На первого и второго ребенка вычет составляет 1400 руб., на третьего и последующих – 3000 руб.
- Один из родителей в многодетной семье имеет скидку в размере 50% от уплаты транспортного налога в отношении одного зарегистрированного на него легкового автомобиля с мощностью двигателя не более 250 лошадиных сил.
Для получения налоговой льготы необходимо подать соответствующее заявление в региональное отделение или указать категорию вычета в налоговой декларации.
-
Отпуск в любое время
Согласно статье 262.2 Трудового кодекса отпуск многодетному отцу или многодетной матери предоставляется в удобное время, если трое детей в семье младше двенадцати лет, независимо от наличия у них братьев или сестёр более старшего возраста. Если в семье всего три ребёнка, то при достижении старшим двенадцатилетнего возраста его мать и отец теряют право на преимущество при распределении отпусков на работе. Многодетные родители реализуют своё право как при составлении графика отпусков, так и могут уходить в отпуск вне зависимости от графика отпусков.
Кроме того, согласно ст. 263 ТК РФ на дополнительные две недели отпуска могут рассчитывать родители двух и более детей младше 12 лет, но – увы! — без сохранения заработной платы. Причем данное право должно быть обязательно закреплено в коллективном договоре. Дополнительный отпуск можно присоединить к ежегодному оплачиваемому отпуску либо взять в отдельное время. Допускается взять сразу две недели либо разбить их на несколько частей.
-
Льготное посещение музеев
Согласно Указу Президента РФ № 431 многодетные семьи могут один раз в месяц бесплатно посещать выставки и музеи. Данная льгота регламентируется также законодательными актами регионов. Бесплатный вход предоставляется только в государственные или муниципальные музеи. Если речь идет о коммерческих учреждениях, возможность получения льготы или скидки необходимо уточнять у их сотрудников.
Право бесплатного посещения экспозиций Владимиро-Суздальского музея-заповедника членам многодетных семей предоставляется в первую субботу каждого месяца. Эта льгота качается всех музейных объектов в г. Владимире, г. Суздале и Суздальском районе, г. Гусь-Хрустальный, п. Муромцево Судогодского района. Посетители данной категории приобретают в кассах музея входной билет номиналом «Бесплатно» при предъявлении удостоверения многодетной семьи. Льготы по данному списку предоставляются только индивидуальным посетителям музея-заповедника и не распространяются на посетителей в составе организованных экскурсионных групп.
При посещении объектов МАУК «Выставочный комплекс» членам многодетных семей дается 50% скидка на билеты. Комплекс включает в себя музеи «Старая аптека» и «Владимирская вишня», выставочные залы на ул. Большой Московской и мемориальную мастерскую Бориса Французова.
Центр пропаганды изобразительного искусства (ул. Б.Московская, 24) предоставляет многодетным семьям одно бесплатное посещение в месяц в любой день.
-
Бесплатная юридическая помощь
В 2020 году во Владимирской области многодетные семьи смогут получить бесплатную юридическую помощь во Владимирском отделении Детского фонда. Проект «Семейный юрист» поможет многодетным родителям разобраться в положенных льготах, получить государственную помощь, правильно оформить документы. Юристы готовы проконсультировать семьи, попавшие в сложную жизненную ситуацию. В девяти районах Владимирской области пройдут занятия Школы правовых знаний.
Записаться на прием к юристу можно по телефонам Детского фонда во Владимире: 8 (4922) 35-52-80, 8-904-651-74-60.
-
В детские сады и поликлиники вне очереди
Для того чтобы реализовать своё право на обслуживание вне очереди, необходимо обратиться к медицинскому регистратору поликлиники или к администратору, предъявив удостоверение многодетной семьи. Затем пациента сопроводят к врачу, который проведёт осмотр и даст рекомендации. Если потребуется консультация узкого врача-специалиста, участковый врач запишет пациента к нужному специалисту на ближайшее время.
Дети, которые растут в многодетных семьях, имеют первоочередное право на зачисление в ДОУ. Заявления принимают по достижении ребёнком возраста 2 месяца. Комиссия по комплектованию дошкольных образовательных учреждений располагается во Владимире по адресу: ул.Северная, 28а, телефоны: 45-18-76, 33-59-12. Понедельник — Ленинский район, среда – Октябрьский, четверг – Фрунзенский. Время работы: с 9.00 до 15.00, с 12.00 до 13.00 — обед. Заявление также можно подать в Многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг Владимирской области по адресу: Октябрьский пр-кт, 47, 4-й эт., окно 8 (по всем районам). Время работы: понедельник с 8.30 до 16.00, вторник — пятница с 8.30 до 17.00.
С собой необходимо иметь: оригинал и копию свидетельства о рождении; оригинал и копию паспорта (анкетные данные + прописка); оригинал и копию удостоверения многодетной семьи.
-
Бесплатный семейный отдых на море
Еще одна приятная новость: в отделе социальной защиты по месту жительства можно подать заявление на семейный отдых в Краснодарском крае или Крыму на берегу Черного моря. Правда, придется подождать своей очереди в течение года, иногда чуть больше. Отдохнуть могут дети старше 7 лет и один из родителей.
Подготовила Татьяна Лысова
Заглавное фото: child-blog.ru
Обсуждение 3
Честно сказать, с удивлением узнала, сколько всего положено многодетным семьям! Мне казалось, что это самая незащищенная категория нашего общества
Какая отличная реклама многодетности! Спасибо, «ПРИЗЫВ! Пойду поднимать демографию
Многие льготы действуют только для малообеспеченных многодетных.