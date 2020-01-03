Что изменится в законодательстве с января 2020 года

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Изменения законов с 1 января
С Нового года увеличатся зарплаты, пособия и пенсии. Подорожают спиртные напитки и автомобили. Введут электронные трудовые книжки, номера для автомобилей разрешат получать у дилеров и запретят держать диких животных дома. Клиенты МФО смогут обращаться к финомбудсмену, а максимальная переплата по займам снова снизится. Продавать без налога единственное жильё можно будет через три года. Туалеты на вокзалах наконец-то станут бесплатными. Познакомьтесь с нововведениями в российском законодательстве, которые вступают в силу с 1 января 2020 года.
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Увеличение МРОТ и пособий
Минимальный размер оплаты труда в 2020 году вырастет дифференцированно — от 850 рублей в центральных и южных районах России до 2 550 рублей в Чукотском автономном округе, где установлены наибольшие значения коэффициентов и надбавок. Во Владимирской области с 1 января 2020 года МРОТ составит 12 130 руб. (в 2019 году — 11 280 руб.). Это значит, что все работодатели, которые выплачивают работникам минимальную зарплату, должны будут повысить её минимум на 850 руб.
Вырастет и максимальная сумма пособия по временной нетрудоспособности за один день пребывания на больничном — с 2 150,68 до 2 301,36 рубля. Кроме того, все социальные выплаты, установленные региональным законодательством, с января 2020 года будут выплачиваться в повышенном размере с учетом индексации на 3,8 процента.
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Поддержка семей с детьми
В 2020 году размер материнского капитала составит 466 617 рублей. Выплаты за второго или последующего ребёнка вырастут на 13 591 руб., начиная с января. Это будет первая индексация материнского капитала с 2016 года. Эти деньги можно потратить на улучшение жилищных условий, на образование ребенка или на формирование накопительной части пенсии матери.
Ежемесячные выплаты на первого ребенка, рождённого не ранее 1 января 2018 года, будут назначаться семьям, среднедушевой доход которых не превышает двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения (23492 рубля на человека в месяц). Срок выплаты продлится до достижения ребёнком возраста трёх лет.
В случае, если семьи, которым выплата была прекращена в связи с достижением ребёнком возраста 1,5 лет или превышением дохода, обратятся за назначением пособия 9 января 2020 года, выплата будет назначена с 1 января 2020 года. Если обращение поступит позднее, выплата будет назначена со дня обращения за ней.
По аналогии с выплатами на первенца с января 2020 года при определении права на ежемесячную денежную выплату на третьего или последующего ребёнка будут учитываться доходы семьи за 12 месяцев перед обращением, а не за три месяца.
Социальный контракт по выходу семьи из трудной жизненной ситуации смогут заключить семьи, чей среднедушевой доход не превышает полуторакратную величину прожиточного минимума по основным социальным демографическим группам (в текущем году – 1 величина прожиточного минимума).
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Рост пенсий и пенсионного возраста
Пенсионный фонд России сообщил об индексации пенсий. Сроки и размер повышений зависят от статуса пенсионера. Так с 1 января на 6,6% вырастут страховые пенсии неработающих пенсионеров, с 1 февраля — на 3,8% ежемесячная денежная выплата и набор социальных услуг для граждан, у которых есть право на льготы и меры социальной поддержки в соответствии с федеральными законами. С 1 апреля на 7% увеличатся пенсии по государственному обеспечению, а с 1 августа — на приобретённые пенсионные коэффициенты страховые пенсии для пенсионеров, которые работали в 2019 году.
С 1 января возраст выхода на пенсию составит 61 год у мужчин и 56 лет у женщин. Таким образом, на пенсию в 2020 году смогут выйти мужчины 1959 года рождения и женщины, родившиеся в 1964-м. В России с 2018 года постепенно увеличивается возраст выхода на пенсию — к 2028-му он достигнет 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин.
С января 2020 года «дети войны» начнут получать ежемесячную компенсацию на оплату жилищно-коммунальных услуг в размере 25 процентов, а в апреле 2020 года им будет произведена ежегодная выплата ко Дню Победы в Великой Отечественной войне.
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Повышение акцизов на алкоголь
Изменения коснутся в первую очередь продукции российских виноделов: раньше она облагалась налогом по льготной ставке, а с 1 января ставка станет единой и для российских, и для зарубежных производителей. Новшества затронут игристые вина, медовуху, сидр и пиво. Акцизная ставка для шампанского и игристых вин, в том числе отечественного производства, вырастет с 36 до 40 рублей, а для неигристых вин — с 18 до 31 рубля.
Единым станет акциз и на этиловый спирт, спиртосодержащую продукцию, а также алкоголь с долей этилового спирта выше девяти процентов. В текущем году ставка составит 544 рубля за литр и будет повышаться. Также с 1 января минимальные розничные цены на водку вырастут до 230 рублей за 0,5 литра, на бренди — до 315 рублей за пол-литра, а на коньяк — до 433 рублей за тот же объем.
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Подорожание машин
С 1 января повысится ставка утилизационного сбора на колесные транспортные средства (шасси) и прицепы. На 46,1% — для машин с объемом двигателя до 1 литра и на 145% — для авто с двигателем от 3,5 литра, на авто с двигателем от 1 до 2 литров — на 112,4%. Ставка для транспортных средств массой от 12 до 20 тонн увеличится на 18,6%. Из-за этого, а также из-за отмены компенсаций пошлин на комплектующие, машины подорожают сильнее обычного. Эксперты ожидают, что стоимость новых иномарок вырастет примерно на 4–6%, а по пессимистичным расчётам — на 7–9%.
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Электронные трудовые книжки
С начала нового года вступает в силу закон «О введении электронных трудовых книжек в России». Теперь информация о стаже, занимаемых должностях, увольнении, прекращении трудового договора или переводе на другое место работы будет ежемесячно передаваться в Пенсионный фонд России. Сотрудники сами смогут выбирать, в каком формате должна вестись их трудовая книжка: бумажном или электронном. Предупредить работников об этом должен работодатель в период до конца июня 2020 года. После этого до 31 декабря 2020 года сотрудникам необходимо сообщить о своем решении. Однако у тех, кто начнет работать с 2021 года, будут только электронные трудовые книжки.
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Получение автономеров у дилеров
С нового года у россиян при покупке нового автомобиля появится возможность зарегистрировать его прямо в автосалоне, не посещая ГИБДД. На месте можно будет получить свидетельство о регистрации (СТС) и государственные регистрационные знаки (ГРЗ). Однако воспользоваться услугой получится не во всех автосалонах, а только в тех, которые есть в реестре МВД «Специализированные организации» (он будет опубликован на сайте ГИБДД).
Осматривать автомобили и проверять документы у владельца машины будет специалист автоцентра. После этого всю информацию он направит в ГИБДД через портал госуслуг. Там проверят сведения и примут решение о допуске автомобиля к движению. Затем ответственный сотрудник автосалона получит в подразделении СТС госномера для передачи автовладельцу. Предельная стоимость такой услуги составит 500 рублей.
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Защита клиентов МФО
С 1 января денежные споры с микрофинансовыми организациями (МФО) можно будет улаживать с помощью финансового омбудсмена. Он рассматривает дела быстро – не больше 15 дней. Для потребителей его услуги бесплатны. Подать заявление можно онлайн. Решение омбудсмена имеет такую же силу, как и постановление суда. С 2019 года финомбудсмен уже помогает клиентам страховых компаний улаживать денежные разногласия со страховщиками. C 2021 года с финомбудсменом будут обязаны взаимодействовать все банки, негосударственные пенсионные фонды (НПФ), ломбарды и кредитные потребительские кооперативы (КПК).
С 1 января лимит переплаты по потребительским кредитам и займам сроком до года снизится с двух до полутора размеров выданного займа. В сумму переплаты входят все проценты, комиссии, неустойки и штрафы. Правила действуют только для новых договоров. Если заем был оформлен раньше, для него сохранятся прежние ограничения.
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Ответственное обращение с животными
Диких животных с нового года запрещено держать в неволе: в домах, квартирах или незаконных контактных зоопарках. Речь идет об опасных для владельцев «питомцах» — крупных хищных и ядовитых. Касается это и животных, привычная среда обитания которых сильно отличается от возможных условий содержания их в неволе. При этом если экзотический любимец был приобретен до 1 января 2020 года, то может находиться у владельца до наступления естественной смерти животного.
Кроме того, запрещается выгул потенциально опасной собаки без поводка и намордника. Также при обращении с бездомными животными можно будет руководствоваться только программой «отлов — стерилизация — вакцинация — возврат в прежнее место обитания».
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Изменения в Налоговом кодексе
С 1 января вступит в силу закон, освобождающий от налога на доходы материальную помощь, не превышающую 4 тыс. рублей, оказанную вузами студентам, аспирантам, ординаторам и стажерам. От НДФЛ также освободят доходы, полученные в связи с рождением ребенка, и оплату дополнительных выходных родителей, опекунов и попечителей, ухаживающих за детьми-инвалидами.
Минимальный срок владения единственным жильем, после которого можно не платить НДФЛ при продаже, сокращается с пяти до трех лет. Норма распространяется также на земельный участок, на котором расположено жилое помещение с хозяйственными строениями и сооружениями.
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Бесплатные туалеты на вокзалах
С 2020 года посещение туалетов на вокзалах страны станет бесплатным. Напомним, что раньше таким правом, кроме льготных категорий граждан, обладали пассажиры, чей поезд прибыл на вокзал не более часа назад, либо уже находится на станции, либо отправится в течение трех часов. Чтобы пройти в уборную комнату, нужно было показать билет.
Подготовила Татьяна Лысова
Заглавное фото: u-f.ru
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