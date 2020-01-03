Что изменится в законодательстве с января 2020 года

В 2020 году размер материнского капитала составит 466 617 рублей. Выплаты за второго или последующего ребёнка вырастут на 13 591 руб., начиная с января. Это будет первая индексация материнского капитала с 2016 года. Эти деньги можно потратить на улучшение жилищных условий, на образование ребенка или на формирование накопительной части пенсии матери.

Ежемесячные выплаты на первого ребенка, рождённого не ранее 1 января 2018 года, будут назначаться семьям, среднедушевой доход которых не превышает двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения (23492 рубля на человека в месяц). Срок выплаты продлится до достижения ребёнком возраста трёх лет.

В случае, если семьи, которым выплата была прекращена в связи с достижением ребёнком возраста 1,5 лет или превышением дохода, обратятся за назначением пособия 9 января 2020 года, выплата будет назначена с 1 января 2020 года. Если обращение поступит позднее, выплата будет назначена со дня обращения за ней.

По аналогии с выплатами на первенца с января 2020 года при определении права на ежемесячную денежную выплату на третьего или последующего ребёнка будут учитываться доходы семьи за 12 месяцев перед обращением, а не за три месяца.

Социальный контракт по выходу семьи из трудной жизненной ситуации смогут заключить семьи, чей среднедушевой доход не превышает полуторакратную величину прожиточного минимума по основным социальным демографическим группам (в текущем году – 1 величина прожиточного минимума).