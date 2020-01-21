Член комиссии по осуществлению закупок департамента имущественных и земельных отношений администрации Владимирской области привлечен к административной ответственности в виде штрафа

Заместитель руководителя Владимирского УФАС России рассмотрел дело, возбужденное в отношении должностного лица – члена комиссии по осуществлению закупок департамента имущественных и земельных отношений администрации Владимирской области, выразившегося в признание заявки на участие в закупке товара, работы или услуги не соответствующей требованиям документации об аукционе по основаниям, не предусмотренным законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок при проведении электронного аукциона на выполнение текущих работ по замене и установке оконных блоков для нужд муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения г. Владимира «Детский сад № 62 комбинированного вида», ответственность за которое предусмотрена частью 2 статьи 7.30 КоАП РФ.

В действиях должностного лица установлен состав административного правонарушения, ответственность за совершение которого предусмотрена частью 2 статьи 7.30 КоАП.

Частью 2 статьи 7.30 КоАП РФ предусмотрено наложение административного штрафа на должностное лицо в размере 1 процента начальной (максимальной) цены контракта, но не менее пяти тысяч рублей и не более тридцати тысяч рублей.

Рассмотрев материалы дела, заместитель руководителя Владимирского УФАС России признал должностное лицо – члена комиссии по осуществлению закупок департамента имущественных и земельных отношений администрации Владимирской области виновным в совершении административного правонарушения и привлек к административной ответственности в виде административного штрафа в размере 14 950 руб. 85 коп. в доход бюджета.