Число заболевших коклюшом выросло в 4 раза

Количество заболевших коклюшом во Владимирской области за год выросло в 4 раза. По итогам 2019-го в регионе зарегистрировано 165 подтвержденных случаев. Двадцать человек заболели накануне Нового года. На больничном, в основном, оказались дети. Большинство из них не были вакцинированы.

Рост заболевания корью отмечается в последние годы.

— Мы можем уверенно говорить о том, что каждый год у нас увеличивается количество заболевших коклюшом. И если в 2018 году болезнь диагностировали в 2 раза чаще, чем в 2017-м, то сейчас скачок еще более ощутимый — сразу в 4 раза, — пояснила «Призыву» руководитель пресс-службы управления Роспотребнадзора по Владимирской области Марина Колтунова. — Основная причина, по словам врачей, отказ от прививки АКДС.

Для специалистов резкий всплеск заболеваемости коклюшом не стал неожиданным. И если одни родители отказываются от прививок по принципиальным соображениям, то другие, может, и не против вакцинации, но относятся к ней халатно. Учитывая, что сейчас ребенок болеет ОРЗ до восьми раз в год, надо еще успеть привести здорового малыша к педиатру на прививку. А это получается не всегда. Кроме того, иногда возникают перебои и с вакцинами.

— Я, например, была против того, чтобы моему ребенку делали отечественную прививку, которую обычно и предлагают в районных больницах бесплатно. На них бывают, например, аллергические реакции, поднимается температура, — говорит многодетная мама Светлана Коробкова. — Но врач мне рассказал про импортные препараты, которые не содержат живые вирусы. Их, бывает, не так просто найти в аптеках. Мы специально заказывали. Но в результате ребенку сделали прививку. И никаких осложнений, даже повышения температуры, не было.

Основной симптом коклюша — изнуряющий кашель. Его приступы беспокоят больного по нескольку раз в день и усиливаются ночью. Внешне кашель напоминает лай собаки. Он может заканчиваться выделением вязкой мокроты, иногда рвотой. Лицо больного краснеет.

— В последнее время все сложнее отличить коклюш от кашля при ОРВИ. На первой стадии коклюш может протекать, как простудное заболевание, поэтому его трудно диагностировать сразу, — говорит участковый врач городской клинической больницы № 5 Владимира Изабелла Ивкова. — Точный диагноз поможет установить специальный анализ. Он не входит в систему ОМС и делается платно. Если у вас есть подозрение на болезнь, но педиатр ее не диагностировал, можно самостоятельно записаться на прием к инфекционисту самостоятельно. Например, в ОКБ работает прекрасный врач.

Заразиться коклюшем можно только от больного человека, инфекция передается воздушно-капельным путем во время кашля и даже смеха. Первые симптомы проявляются через 7-10 дней, говорят врачи. Прежде всего стоит опасаться осложнений. Каждый десятый заболевший коклюшем может получить воспаление легких.

Ранее «Призыв» сообщал, что школьница получила ожог после игр со слаймом.

Полина Тарбеева

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