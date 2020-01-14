Чиновники подсчитали, сколько будет стоить муниципальный приют для животных

Власти Владимира озвучили примерную стоимость содержания животных в муниципальном приюте. По самым скромным подсчетам, речь идет о десятках миллионов рублей. Если не брать затраты на проектную документацию и строительство, ежегодно на бездомных кошек и собак необходимо от 46 до 50 миллионов. Теперь ответ за администрацией Владимирской области.

— У нас губернатор уже поднимал вопрос, что в каких-то районах будет строительство этих приютов. Мы тоже писали в департамент ветеринарии, что у нас есть необходимость в таком приюте для животных, — пояснил на последнем комитете горсовета по жизнеобеспечению заместитель главы администрации Владимира Сергей Литвинкин. — Даже обозначили стоимость. Но пока тишина.

Вопрос строительства муниципальных приютов находится на контроле областных властей, говорят в мэрии. И не факт, что Владимир вообще выберут площадкой для содержания бездомных животных. Власти города ждут от департамента ветеринарии дорожную карту.

На содержание бездомных собак необходимо 50 миллионов рублей

— Пока нам не понятен вопрос о стройке и реализации приюта. Где он будет и какого размера — этим вопросом занимается областная администрация. Они по области собирали города, которые готовы и могут участвовать в этой программе. И должны были определить места, где будет располагаться этот приют, — пояснил в конце прошлого года заместитель начальника городского управления ЖКХ Дмитрий Еропов. — Мы написали, что в приюте нуждаемся, но ответ нам не приходил.

По словам чиновника, нельзя исключать строительства приюта, например, в Суздальском районе. Там могут выделить участок земли и на областные средства организовать дом для собак и кошек. В приют будут попадать животные нескольких муниципальных образований, в том числе и из Владимира. Для разъяснения ситуации мы направили запрос в «Белый дом».

Ранее «Призыв» сообщал, что Владимир сэкономил на бездомных собаках два миллиона рублей.

Полина Тарбеева

Фото «Призыва»