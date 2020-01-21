«Chevrolet» устроил страшное ДТП на перекрестке у «Глобуса»

Водитель «Chevrolet» пролетел на красный сигнал светофора и влетел в две машины: «ВАЗ» и «Nissan», которые спокойно проезжали перекресток на разрешающий сигнал. В сеть попало видео самого столкновения. Три потока машин стояли, а эта иномарка с бешеной скоростью проехала по краю проезжей части. Совершенно непонятно, почему водитель вел себя столь агрессивно и допустил столько нарушений.

Авария произошла накануне вечером на перекрестке Суздальского проспекта и улицы Куйбышева в районе гипермаркета «Глобус». На улице уже было темно и шел небольшой снег. Но знаки и светофор были отчетливо видны, «Пекинка» освещена на данном участке. В ГИБДД пока не поступало сведений о пострадавших.





Как «Призыв» сообщал ранее, в Ковровском районе произошло смертельное ДТП. Машина виновника после столкновения загорелась.

Анна Тумановская

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