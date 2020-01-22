Четыре гаража полыхали ночью в Петушинском районе

Крупный пожар произошёл минувшей ночью в поселке Нагорный Петушинского района. Горели сразу четыре гаража. Огонь распространился на площади 192 кв. метра. Сообщение о возгорании поступило в 02.15. На место незамедлительно выехали пожарные подразделения Петушинского гарнизона. С огнем боролись 19 человек и 6 единиц техники. Видео пожара опубликовала группа «Сплетни»| г. Покров ³³».

Пострадавших на пожаре нет.

Как рассказали «Призыву» в пресс-службе ГУ МЧС России по Владимирской области, в огне сгорели автомобиль и скутер. Предварительная причина случившегося – неисправность электропроводки. Также не исключается версия поджога.

Ранее «Призыв» сообщал, что в ночных пожарах, случившихся в Вязниковском и Суздальском районах погибла женщина и пострадали двое мужчин.

Ольга Ефремова

Фото ГУ МЧС России по Владимирской области