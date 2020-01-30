Четыре человека погибли после распития незамерзайки

Четыре человека скончались после употребления спиртосодержащей стеклоомывающей жидкости в Петушках. Трагедия произошла 25 января. Смерть 36-летней женщины была зафиксирована через несколько часов после застолья. Два человека впали в кому на следующий день после распития незамерзайки. Спасти их врачи не смогли. 31-летний мужчина и 20-летняя девушка умерли в больнице, не приходя в сознание. 27 января не стало и 33-летней женщины. Она умерла по дороге в учреждение здравоохранения.

По факту причинения смерти по неосторожности двум и более лицам возбуждено уголовное дело.

— Речь идет не о производителях стеклоомывающей жидкости и не о продавцах. Сейчас уголовное дело возбуждено по факту, — пояснила «Призыву» официальный представитель СУ СКР по Владимирской области Ирина Минина. — Но мы не исключаем, что признаки состава преступления могут быть усмотрены в действиях человека, который и предложил выпить. Из всей компании в живых остался только инициатор такого странного «банкета». Сам он почти не пил.

По информации следствия, все погибшие приехали в наш регион из Рязанской области. В Петушках они были заняты на дорожных работах. Одна из погибших женщин была многодетной. После трагедии ее детьми занимаются органы опеки двух областей. Сейчас главный вопрос — что заставило взрослых людей выпить смертельно опасную жидкость?

— Кто-то принес в компанию этот технический спирт, который не пригоден для употребления. Это техническое зелье. Одному нужно было рюмку выпить, другому стакан. Трудно здесь объяснить, — пояснил «Призыву» заместитель начальника регионального управления МВД Валерий Саржин. — Вопрос заключается в чем: один мог выпить — сердце остановилось, другой отравился этим зельем.

До конца не понятно, понимали или нет погибшие, что употребляют смертельную жидкость. По нашей информации, она находилась в бочках и была перелита в другую емкость. Перед тем как выпить незамерзайку, разбавили ее водой.

Ранее «Призыв» сообщал, что в сгоревшем гараже был обнаружен труп мужчины.

Полина Тарбеева

Фото: involokolamsk.ru