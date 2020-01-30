Больница и родители пациента судятся из-за порчи оборудования

Началась судебная тяжба между областной детской клинической больницей (ОДКБ) и родителями юного пациента. Мальчик имел неосторожность повредить аппарат для мониторирования ЭКГ — холтер, выданный ему на дом. Стоимость прибора — 233 тысячи рублей. Медики считают, что деньги должны заплатить родители. Те против: имущество состоит на балансе больницы, они за него ответственности не несут. Сегодня во Фрунзенском районном суде города Владимира состоялось первое заседание неоднозначного дела.

Случай частный. Но с такой ситуацией может столкнуться любой пациент, получивший на какое-то время казённое медицинское имущество. Поэтому решение суда представляет интерес для широкой аудитории. Каким оно будет, пока неясно. Сегодня стороны лишь обозначили свои позиции. Представитель ОДКБ считает, что иск больницы обоснован. Ведь прибор сломан, а мама мальчика, вернув его в неисправном виде, даже написала объяснительную записку.

Аппарат был у пациента два дня. Мама мальчика вернула технику обратно в разобранном виде.

— Тем самым она признаёт свою вину, — уверена Анна Анисимова, представитель больницы в суде. – Мама сама написала: «Порчу имущества произвели неумышленно. Готовы возместить материальный ущерб за ремонт, если он возможен».

Само собой, прибор мог пострадать из-за неосторожности. Ночью ребенок, посетив туалет, каким-то образом намочил холтер. Мама заметила, что чехол сырой. Прибор извлекли, сняли заднюю крышку, вытащили карту памяти и батарейку. Вот, собственно, и всё. Никакого злого умысла. Но… аппарат не действует. И ремонту не подлежит: не гарантийный случай, пояснили больнице поставщики медоборудования. Неисправен, добавили дистрибьюторы, также отказавшись от ремонта.

Родители, которым предъявили иск, — многодетные, малоимущие. На заседание суда они не пришли, был их представитель — юрист Яна Шеховцова. «За сломанный холтер ответственность несёт руководство больницы, но никак не маленький пациент и его родители, — уверена она. — Мальчику доверили дорогостоящее оборудование без всякого документального сопровождения. Врачи при передаче и приёмке аппарата должны составлять акты. Их нет».

Как заявила представитель ответчика, родителей не предупредили о материальной ответственности за порчу имущества. И о сумме его стоимости они не знали. Поэтому отказываются признавать свою вину.

Персональная ответственность за сохранность имущества больницы лежит на главном враче, считает адвокат.

Сторона ответчика также обратила внимание суда на то, что после сдачи якобы неисправного прибора он использовался и другими детьми, что было зафиксировано в журналах регистрации. Потом ещё находился на ремонте. И только после этого была проведена техническая экспертиза холтера.

Представитель ответчика Яна Шеховцова:

Поскольку прибором продолжали пользоваться другие пациенты, вина сына ответчика в поломке прибора отсутствует. Также полагаем, что стороной истца не подтвержден размер причиненного вреда.

Исковое требование составляет 233 тысячи рублей, что соответствует стоимости нового прибора согласно коммерческому предложению. Вместе с тем стороной истца не учтена реальная стоимость прибора с учетом износа.

Согласно экспертному заключению рыночная стоимость имущества составляет 122 тысячи 600 рублей.

Для оценки состояния холтера и стоимости ущерба суд назначил свою товароведческую экспертизу. Тем временем со стороны ответчика прозвучала просьба о предоставлении времени для рассмотрения вопроса о заключении мирового соглашения. Следующее заседание назначено на 11 февраля.

Татьяна Данилова

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