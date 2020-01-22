Более 330 компаний во Владимирской и Ивановской областях переведены на оптику «Ростелекома»

За 2019 год «Ростелеком» перевёл с медных технологий на оптические более 330 компаний Владимирской и Ивановской областей. Акцент был сделан на малые города и населенные пункты Владимирской области: Суздаль, Гороховец, Курлово, п. Красная Горбатка, Муромцево, Никологоры, с. Шихобалово и Небылое. В Ивановской области основные работы велись в городах Гаврилов-Посад, Южа, Шуя. Напомним, что проект «Миграция с меди на оптику» ведется в регионе с 2016 года, на ВОЛС переключено почти две тысячи компаний.

Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:

«Замена меди на оптику – одно из важнейших направлений работы компании в 2019 году. Благодаря модернизации сети современные услуги связи получили социальные и административные организации, а также производственные и коммерческие предприятия. Взамен медных сетей ежегодно строятся новые оптические линии как между населенными пунктами, так и внутри них, ведется установка современного оборудования. Обновлённая инфраструктура позволила клиентам пользоваться не только базовыми услугами провайдера, но и облачными сервисами, необходимыми для ведения бизнеса: ”Wi-Fi для бизнеса”, ”Интерактивное ТВ”, ”Виртуальный офис”, ”Видеонаблюдение”, ”Виртуальная АТС” и другие».

Для абонентов «Ростелекома» переключение на оптику проводится бесплатно, максимально быстро и комфортно. Более подробную информацию об услугах «Ростелекома» можно узнать на сайте, по телефону 8-800-200-30-00 и в офисах обслуживания компании.