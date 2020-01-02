Богатый урожай овощей сдержал инфляцию в регионе

Во Владимирской области продовольственная инфляция оказалась ниже предполагаемой. Прогнозировалось, что она составит 4,3% годовых. Но, по данным Банка России, к концу 2019 года этот показатель равен 3,2%. В большей степени это связано с богатым урожаем овощей, а также запуском в регионе-33 новых производств по выпуску мяса птицы, колбасных изделий и полуфабрикатов. Сельскохозяйственные производители области смогли расширить горизонты реализации своей продукции. Местный картофель, капуста и морковь отправились далеко за пределы региональных магазинов и ярмарок.

Фермеры и сельхозпредприятия Владимирской области собрали почти 220 тысяч тонн картофеля — на 10% больше, чем в 2018-м.

Владимирстат в течение всей осени наблюдал снижение цен на борщевой набор. Даже к Новому году, в период приготовления традиционных оливье и сельди «шубой», овощи не подорожали (рейтинг новогодних салатов «Призыв» публиковал здесь). Производители области к ноябрю 2019 года реализовали свыше 50 тысяч тонн картофеля — на 29% больше прошлогоднего. Продано ещё 10 тысяч тонн овощей, на складах осталось не больше 3 тысяч тонн, сообщил Владимирстат.



По данным статистики, стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг составила 15 тысяч 743 рубля на жителя региона. По подсчетам экспертов, этой суммы должно хватить каждому на месяц, чтобы прокормиться и заплатить по счетам. За минувший год эта составляющая выросла всего на 2,9%. Учитывая динамику цен и тарифов, можно только подивиться влиянию, оказанному овощами на статистическую картину в целом.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»